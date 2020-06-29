高雄市長補選在國民黨及民眾黨提名後，候選人已擺開陣勢，以現今的局勢來看，陳其邁穩坐第一似無懸念，吳益政及李眉蓁和陳仍有顯著差距。深入來看，其實這場補選更像是陳其邁、柯文哲及江啟臣的政治前途大考驗，因為得票若不高便是陳其邁的危機，吳益政若是排第三便是柯P光環消融的明證，李眉蓁若吊車尾，江啟臣則面臨黨內逼宮的壓力。

首先，在補選低投票率的經驗法則來看，陳其邁要守住前年所獲得的74萬票幾乎是不可能的任務。以投票率4成來看，能拿個50萬票都未必容易，倘若更低，勢必影響其在接班梯隊的能量及排序；即便如此，陳要拉高這場補選賽局也有困難，他的對手太弱，根本無法與其中之一形成PK態勢，是其一。陳作為領導品牌，又超前對手一大截，只能以防禦戰為主，根本不可能戰略上主動出擊，挑釁吳、李二人。是以陳目前雖領先，但缺少能將投票率及得票拉高的動能，確實是其困境及風險。

其次，首度插足地方選舉初試啼聲的柯P，為了保有挺進2022年地方及2024年總統大選的能量，推出了議員五連霸、原親民黨的吳益政，而柯P也已南下助選，就是希望以他和吳相對於江啟臣及李眉蓁的優勢，一舉搶下第2名。對柯P來說，補選雖說是試水溫及在南台灣拓票的必要之舉，但對他來說卻有莫名的壓力，因為只有搶下第2，才有布局2022地方選舉及挺進總統大位的合理性。若是輸給國民黨將重創柯P的政治能量，畢竟以江啟臣的政治能量差柯P一截，李眉蓁的3屆議員也不及吳益政當5屆的經驗豐富，而國民黨又逢韓國瑜遭93萬票被罷免、地方組織渙散的當下，柯P都無法趁勝追擊一舉贏過國民黨在高雄插旗的話，別說總統之路愈來愈遠外，連後年地方選舉都可能讓他傷透腦筋。

至於國民黨江啟臣，從上任以來就一路顛簸難行、異常辛苦，不僅議題主導權被民進黨掌握，罷韓戰役又慘敗，一夜連失高雄市長及議長，連推動兩岸政策新論述，黨大老都有微詞且反撲，治理權威確實遭逢嚴峻挑戰，倘若這次補選還吊車尾，難保主席職位不會被逼宮；本以為藍軍突襲占領議場「反對酬庸、拒絕陳菊」的奇襲操作能有延燒的可能，但民進黨以人數優勢仍主導了情勢的反操作來看，國民黨的突襲只能算是個單點突破的「火花」，無法激起社會廣泛漣漪，此操作對於高雄市長補選的政治挹注仍屬有限，江的壓力可想而知。

綜上所述，一場補選看似態勢清楚、勝負已定，但卻牽動陳、柯、江三人的政治前途，在高雄小局勢有局限性的情況下，會對三人造成影響的則是外在大環境；亦即民進黨執政好壞，對陳有絕對影響，若得民心，陳會受益，若被認為鴨霸專權，陳的得票搞不好只能落個慘勝。柯若能強化北市政績，主導議題設定，超越國民黨絕對有機會；至於江領導的國民黨若能不斷地強化在野制衡的力道，使民眾眼睛一亮，更讓民進黨妥協的話，和陳的得票差距也不會太遠。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）