一、「錯誤的觀察，發現偉大的真理」與「錯誤的觀察，鑄下重大的立法謬誤」

孟德斯鳩(1689-1755)雖對英倫的政治結構，做了錯誤的觀察，卻發現了一項偉大的真理─權力分立，而成為後世民主政治與憲法的基礎！與此不同的是，前任內政部長列席立法院內政與法制委員會的一席話：「全世界大部分的國家並沒有律定一個叫做『政治團體』這種團體；我們當然認為未來只要是政治團體，應該就是政黨才對。」成為《政黨法》第43條第2項與第3項絕對錯誤、違憲立法的肇因！

為了前內政部長的一席話，本人乃無畏辛勞、逐一檢索當今世界180部憲法後發現，將政治組織(the political association)限於政黨(political party)的國家，似乎僅有安多拉的1993年4月28日憲法第26條，毋寧屬於絕無僅有的極少數。至於事實上或許如此，卻無明文規定的少數國家，也多屬於極權國家。甚至智利1980年憲法第19條第15款第2段與第3段，將政黨與協會、運動、組織或團體等並列，但唯有政黨可以藉由初選產生公職選舉候選人！甘比亞共和國憲法第7編第1條，亦明文非政黨不得提出選舉候選人。

此等立法例，與我國人民團體法第44條與第45條，將推薦與不推薦公職人員選舉，作為政黨與政治團體主要區別的做法，可謂若合符節。另尼日憲法第9條第1項規定，亦將人民結社權範圍，包括政黨與非政黨之其他組織；烏拉圭憲法第39條更明文，人民之結社自由只要不違法，可包括任何種類，哥斯大黎加憲法、法國憲法第4條規定亦政黨與政治團體並列。又伊朗憲法第26條；伊拉克憲法第39條、第98條；義大利憲法第49條、第3條第2項；象牙海岸憲法第25條、馬達加斯加憲法第14條、墨西哥憲法第41條、摩達維亞憲法第41條等，更明文並列規定政黨(political party)與政治團體(political association)或政治組織(political organization)。除此之外，非政黨社團例外擁有政黨之功能者，如尼日利亞憲法第222條規定。

二、錯誤的觀察，鑄下重大的違憲惡例

我國人民基於憲法第14條規定，有組黨之權利，但並無組黨之義務；基於憲法第17條規定，有參政之權利，但無參加政黨始得參政之義務；基於憲法第11條規定，人民有談論政治議題之自由，而無組織政黨始得談論政治議題之義務。這是十分明白與簡單的憲法ABC，自無庸贅述！

2500多年前的《論語》為政篇記載：「或謂孔子曰：『子奚不為政？』子曰：『《書》云：孝乎惟孝、友于兄弟，施於有政。是亦為政，奚其為為政？』」已經立下了典範性訓教，可資參考。又人民基於憲法第11條與第14條規定，即有意見表達之基本權利，而非參加政黨始得表達政治性意見；人民基於憲法第14條與第11條規定，即有組織非政黨之政治團體，以表達政治性意見之基本權利。再者，人民基於憲法第14條有轉換結社組織之權利，但無將政治團體轉型為「政黨」的義務。

準上，我國政黨法第43條第2項課予人民組黨義務，不僅侵害了人民「無組黨之義務」的基本自由權利，同時剝奪了人民「組織非政黨之政治團體結社權」，侵害人民為憲法所保障之基本自由權利；至於同條第3項規定，則剝奪了人民經由組織非政黨之政治團體所擁有之財產，違反憲法第15條與第23條規定。至於該條例法理由之一，或謂不如此，則無以有效監督政治團體收受政治獻金，更屬無稽！其實，立法院只要修正政治獻金法(特別是第2條與第5條)，刪除政治團體即可，根本無需觸及與政黨不同之政治團體。

三、個案立法「劍指」特定政黨與政治團體，違反法治國原則

素有「天使博士」之稱的聖多瑪斯‧阿奎納於《論人為法律之權力》一文指出，「法律學家於《羅馬法律類編》卷一第三題第三及第四條說：關於經常發生的事該訂立法律，關於可能偶而一次發生的事，不訂立法律」。德國基本法第19條第1項第1句，亦明文規定：「凡基本權利依本基本法得以法律限制者，該法律應具有一般性，且不能僅適用於特定事件」。兩者均明白禁止「個案立法」。個案立法，不管於人民有利或有害，因違反平等原則、破壞法安定性而應被禁止。

不管是《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第1條結合第4條第1款、第8條第1項規定，實質上「劍指」國民黨與被無辜株連的中華民國婦女聯合會，屬於個案性立法。至於政黨法第43條第2項與第3項規定，表面上效力及於50多個政治團體，似非屬個案立法。其實，政黨法真正要獵取的目標，仍屬於早被鎖定的 耶穌基督附隨組織「婦聯會」。因此，在實質上，仍屬於個案立法無疑。

四、「黨產條例」視憲法增修條文規定於無物

「黨產條例」第2條第1項規定，排除依據憲法增修條文第3條第3項、第4項規定之「中央行政機關組織基準法」，實質上違反「憲法優位原則」；而同法第2條第2項規定，則又違反憲法增修條文第5條第4項、第5項規定所確立之「憲法保留原則」及「權力分立原則」。

五、「黨產條例」違反「法律明確性原則」

聖多瑪斯‧阿奎納於《論人為法律之權力》一文雖又指出，「哲學家在《倫理學》卷一第三章說：『不能對一切事要求同樣的確定性』。然而，此並非謂「不能對一切事要求確定性」！特別是法律規定的「構成要件」，如欠缺明確性，則其解釋可能因人而異、因時而異，顯然與法治國要求國家行為應可預見性、可預估不合！「黨產條例」第1條、第4條第2款規定，對不當黨產之定義，即違反法律明確性之憲法原則。

六、「黨產條例」「溯及既往」「古事今判」，違背「法安定性」之法治國原則

「黨產條例」第3條規定，排除其他法律有關「時效消滅」規定之適用，牴觸「法安定之法治國原則」；第4條第1款規定，制定溯及既往之規定，結合同條例第5條規定，將特定政黨取得之財產，依據當時法律並無法論以違法者，一律以「推定不法」，違背「無辜推定之法治國原則」與違反法治國於人民不利事項，不得溯及既往之「古事今判」方式，認定其屬於不當取得之財產，自屬違憲。(作者為國立成功大學法律學系教授)