「這是國家人民的立法院，還是專門遮掩民進黨黨政運作的立法局？」從周日晚間到周一午間，由國民黨立委占領立院議場，而後遭到民進黨立委發揮強大「武鬥派」戰技架走的戲碼，不難看出，為了確保朝野爭議皆大的民進黨「菊姐」登上監察院長寶座，完全執政的民進黨就是可以完全不避諱地動用肢體暴力作為政治意圖的延伸，即便外界抨擊此舉醜惡，綠營還是維持一貫蠻橫批鬥在野黨模式，硬生生在鏡頭前把立法、監察兩大國家憲政機關「拆吃入腹」。

面對在野黨及社會的強烈陳抗，陳菊個人在臉書嗆道：「國民黨應該適可而止，不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」這些話看在大腦穿制服的民進黨擁護者眼中，簡直嗨翻了，但稍有民主素養之士都欲哭無淚，怎麼會搞個人崇拜及威權思想到如此無限上綱的地步，而其同黨立委竟然還幫忙排除障礙？如果要說為台灣的民主發展坐過牢可以當成霸道的免死金牌，甚至陳菊個人官位的安排直接等同「台灣的發展」，那蔡英文及立法院未來造就的恐怕不是一位監察院長，而是民進黨實質的太上皇。

前總統馬英九直指，外界確實質疑民進黨以酬庸踐踏國家名器，「只為遂行政黨意志、貫徹一黨獨大的提名」。畢竟監察院對於文官、政商勾結的糾舉彈劾結案報告，往往會在重大官箴案件中扮演左右終審判決的定海神針，而民進黨暴力護航陳菊的前提，竟然還建立在陳菊主政時期的高雄市府，尚有數十案件在監院等待調查。這也不枉國民黨主席江啟臣所批判，「她進監察院究竟是要辦案還是吃案？」然而陳菊貴為民進黨大姊大，不少立委爭先恐後表態排除障礙，這也使得國民黨難得一見的強力杯葛，在民進黨立委涉嫌強制人身自由的狀況下，瞬間化為泡影。

立法院外抗議人潮之群情激憤，對於蔡英文提名陳菊擔任監察院長此一背離社會公義期待的黨政運作，皆期期以為不可。不論是高雄氣爆善款、高捷弊案、慶富獵雷艦案，陳菊都有諸多值得詬病之處，而民進黨上下一心要力保陳菊，甚至讓陳菊掌管咎責之權，此舉已直接戕害國家公務機關最低限度的廉潔風氣。陳菊及其裙帶橫行各部會、國營事業，黨政運作之強度更是不言可喻。民進黨不斷用實際行動提醒世人，只要上頭罩著，大家可以順風順水，各界怎能不誠心誠意的報效黨國？

民進黨掌政這幾年，無所不用其極地把媒體攢在手裡，對於反對黨、對立意見者更是極盡打壓之能事，民主國家賴以維繫的言論自由、人身自由、財產權都受到莫大的威脅及剝奪，如果民進黨還不懸崖勒馬，執意要將陳菊及一干人馬加官晉爵，就算在野黨無力回天，人民及歷史的紀錄也都將在陳菊即位監察院長不久後，在這個民意轉折點留下無法抹滅的紀錄。

（作者為資深媒體人）