無色覺醒》 王丰：美國真的民主自由？英國真的慈眉善目？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第663集播出，由主講人王丰為網友做客觀綜合評論分析：「美國真的民主自由？英國真的慈眉善目？」

過去一年來，香港遊行暴亂的畫面，似乎已經成為香港人習以為常的街頭景象，但令人覺得奇異的是，香港街頭暴亂場合，偶出現美國星條旗、英國米字旗，大家是否不禁困惑如下？

第一個提問：出現美英國旗，是否意味著美英等國的境外勢力介入中國內政？

或者直接鼓勵暴民製造香港動亂呢？

第二個提問：難道高舉美國國旗的那批香港年輕人，真的覺得美國比較民主自由嗎？如果美國真的民主自由，為何也出動軍警鎮壓在街頭表達不滿的民眾，造成血腥鎮壓的結局。

第三個提問：那些高舉英國國旗的年輕人難道真的相信，香港在英國殖民時期，香港人民難道就真正享有民主自由嗎？香港人民就不是二等公民嗎？

香港年輕人根本沒有幾個人知道，1956年10月10日香港九龍及荃灣等地，曾經為了不准懸掛青天白日旗，及雙十節牌樓引發香港有史以來，最嚴重的一次民眾反英抗議行動。結果英國出動軍警逮捕示威民眾一千多人，打死民眾60人打傷民眾300人。請問英軍警察打死打傷香港居民，這是什麼民主自由？香港年輕人嚮往這種血腥鎮壓式的民主自由嗎？被打死打傷的三四百香港百姓他們的人權何在？

那些高舉美國星條旗的香港青年，你們真的覺得美國的月亮圓，真的覺得美國殖民主義慈光普照、慈眉善目真的是平等聖經的上帝嗎？如果美國真的民主自由，請問1932年7月28日一批參加一次大戰的老兵，自從被美國政府欺騙，聚集華府向美國政府抗議，跟我們八百壯士一樣，爭取自己的退休福利，才抗議了一天，美國政府就動員軍警進行無情鎮壓，第一天就造成民眾2人死亡，1075人受傷，當時美國將領麥克阿瑟、巴頓甚至出動坦克車鎮壓，夠民主自由了吧！

香港民眾難道以為美國民主自由就是你們想要的嗎？1970年5月4日美國肯特州立大學爆發大規模學生反對越戰示威活動，美國政府出動國民兵鎮壓，造成4名大學生死亡9名受傷。請問香港年輕人，這是你們期待的美國民主嗎？你們高舉美國星條旗是表示你們支持西方警民衝突血腥鎮壓？卻不容許特區政府或者中國大陸政府在香港行使主權維持社會穩定。

歷史的事實會告訴你，世界上沒有一個國家，是真的所謂的民主自由人權的國家。世界上沒有這樣的國家，有的話，那就是柏拉圖的理想國度「烏托邦」。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！