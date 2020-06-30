美國總統川普上周在白宮對記者公開表示，他「支持第二輪的紓困方案，而且金額將會非常慷慨。」進入7月之後，美國眾議院將會拿出五周之前就在參議院通過的「英雄法案」（The Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, 簡稱HEROES Act），完成第二輪紓困的具體方案。

聯邦參議院在5月15日通過的「英雄法案」，金額高達3兆美元，這是民主黨參議院為了搶奪政治籌碼，在第一輪紓困尚未完成之前就預先進行的布局，如今第一輪紓困的CARES Act已經幾乎全數完成，而美國南部與西部各州的新冠肺炎案例仍然在持續增加，許多州政府不得不縮小、甚至暫緩經濟解封的速度，第二輪紓困計畫的迫切性已經成為美國朝野的共識。

更重要的是，11月3日即將舉行的美國總統大選，伴隨11個州的州長改選，以及參議院共有35席聯邦參議員改選，不論是民主黨或是共和黨，都需要一個從8月至10月底，持續三個月的「直升機撒錢」式的紓困方案，用以安撫面臨失業與經濟衰退的基層選民，依據美國國會既定的日程，參眾兩院對於第二輪紓困的具體法案，必須在8月8日參議院休會之前完成立法。

美國第二輪紓困，顯然還需要聯邦準備理事會持續擴大量化寬鬆的操作，才有機會完成，聯準會官網公布到6月25日的資產負債表為7.1兆美元，增加的斜率較4月、5月有明顯的放緩，且是連續第二周的收縮，聯準會傳達兩個訊息，首先是第一輪紓困效果顯著，如今股市已經大漲，聯準會傳達「救市、卻不托市」的政策態度；其次是整理並檢討第一輪紓困的八個緊急救援方案的成效，為了下半年的擴張預作準備。

參議院通過的「英雄法案」金額高達3兆美元，雖然共和黨主導的眾議院對於紓困方案有不同的意見，認為救助金應該鎖定貧困與失業民眾，而非「英雄法案」的無差別撒錢；另外要提供「返工獎勵」，鼓勵這幾個月坐領失業津貼的勞工趕緊回到職場；再加上民主黨堅持要全面豁免學生助學貸款，每人高達1萬美元等；估計最終第二輪紓困的總額不會低於3兆美元，法案通過後，聯準會資產負債表「在年底前突破10兆美元」的預測，有可能成真。

聯準會狂印鈔票是否會導致美元匯率下跌，成為華爾街各大銀行報告的討論焦點，美元匯率指數的走勢或許還有待觀察，但是我們注意到，台灣、挪威、瑞士等中小型經濟體的中央銀行，因為採取相對保守的貨幣政策，成為尋求保值國際資金的標的，匯率都面臨驟然升值壓力。

新台幣匯率在過去三個月走勢極為強勁，幾乎每天都仰賴央行干預，在尾盤作價減少升值幅度，令人不解的是，今年上半年外資賣超台灣股市將近6千億元，過往經驗都會造成相當貶值走勢，今年卻反向強升，原因包括台商回流設廠、保險公司停賣儲蓄型保單、海外投資金額大降；石油價格重挫加上航空與交通用油大減，中油與台塑買匯需求腰斬；外資賣超後快速回流，追逐高股息的台股；再加上為了稅務優惠回國的台商境外資金，今年新台幣匯率升值恐怕只是剛剛開始，對壽險公司、進出口產業、台股、房地產都將帶來難以想像的衝擊。

中央銀行在5月底發布國際收支統計，顯示我國金融帳持續第39季淨流出，單季流出170億美元，累計流出規模高達4,821.1億美元，相當於新台幣14.44兆元，但是這個趨勢有可能出現重大轉折，台灣的金融帳淨流出從2011年開始，最高曾經一年流出650億美元，中間重要的美元買盤就是保險公司，台灣整體壽險公司運用資金26.52兆元，其中有高達66.4％都拿去買海外資產，金額高達17.6兆元，在金管會要求下，今年前五個月的初年保單金額暴跌四成，保險公司海外投資需求驟減，更將助長新台幣升值壓力。

面對罕見的新台幣升值壓力，央行除了每天拉尾盤緩和升值幅度，恐怕應該與財政部、經濟部、金管會、國發會等部會，跳出傳統思維，共同就台灣面臨的重大經濟轉型的資金需求，進行整體的規劃，共同擬具有利於台灣經濟轉型的全方位方案。

全球主要中央銀行正在快速擴張資產負債表，台灣中央銀行目前16.48兆元（央行網站2018年底）、一年溫和增長4％的速度，相較顯得緊縮，這是新台幣升值的重要因素之一。台灣雖然沒有美國、英國、歐洲那樣龐大的紓困需求，但是我們在經濟領域的能源轉型、台商回流設廠、產業升級需要穩定的中長期資金，在社會領域的勞保年金改革、健保財務健全，也都需要龐大的資金挹注，政府該做、能做的事情很多，央行適度放寬資產負債表擴張的速度，加上其他部會動員民間充沛資金，不只可以緩解強大的匯率升值壓力，更能達成台灣經濟轉型與社會安定的長期目標。政府面對新台幣升值壓力，應該拉高層級，從產業升級與社會安定的戰略層面，進行全方位的思考與規劃。

(工商時報)