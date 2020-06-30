有大陸金融改革開放風向球之稱的陸家嘴論壇，今年年會日前在上海落幕。過去許多重大金融開放訊息都是在此論壇揭露，成為外界觀察與解讀大陸金融政策的關鍵指標。今年的論壇，所有金融一把手談話內容，幾乎都圍繞在「金融開放」這四個字。不管是劉鶴的「深化改革開放、落實中美第一階段經貿協議」，或是易綱強調的「在人民幣可自由兌換和資本項目可兌換方面，上海可進一步先行先試」，或易會滿的「加速推動資本市場雙向開放、強化滬深港通機制與滬倫通業務」，都可感受到大陸政府推動金融改革、開放市場、接軌國際的企圖心，可以預見大陸金融市場將非常熱鬧，吸引更多外部資金的投入與挹注。

在疫情未明且貿易戰加劇時刻，北京這番大動作，不只證明大陸不會跟著當前逆全球化趨勢起舞，也不會因川普種種挑釁行為就閉關自鎖。反而會以更開放的心態，面對美國的步步進逼，並因應全球可能更加動盪的局勢。當然，這背後多少意味著北京打算藉由擴大市場開放，加速推動人民幣國際化、削弱美元國際地位的決心。

這並非胡亂猜想。德銀策略分析師Sameer Goel指出，由於大陸積極開放金融市場，且經濟基本面持續改善，外資將重新加碼中國，人民幣可望進一步走強。而美國聯準會為因應新冠疫情對經濟的打擊，決採行破天荒的無限量QE、購買公司債，甚至連中小企業的銀行債權也準備概括承受，投資人對美元失去信心，選擇在市場拋售美元，美元因而一路走貶，距離年初高點，短短3個多月時間，已跌掉將近6個百分點。

大摩前亞太區主席Stephen Roach更嚴重警告，無限膨脹的聯準會資產負債表以及赤字貨幣化行為，美元不久後將暴跌35%，甚至終結全球貨幣霸主的地位。相較之下，人民幣由於基本面持續轉佳，後市或許更值得期待。不過，這一切還是得視大陸經濟結構改革是否成功、以及市場開放能否加速落實而定。但無論如何，在全球化逆流中，北京當局所展現的市場開放魄力與自信，讓外界不敢小覷。

歷史已經證明，市場開放對於大陸這類仍在高速成長的經濟體，好處多多。一方面，可有效吸引資金進駐，提供經濟成長的柴火。另一方面，可引入外部技術，帶動產業與企業的升級轉型。對於面臨美國龐大經濟制裁壓力的大陸來說，資金與技術的奧援，格外重要。也因如此，大陸在這波市場開放過程中，刻意把焦點放在金融領域，就是希望透過各種先行先試的開放措施，塑造出一個更具吸引力的投資環境。當然，更深層來看，這也是對中美第一階段貿易協議做出正面回應，甚至是為將來可能發生的金融戰預作準備。

不容否認，川普上台以來的種種高築貿易壁壘作為，讓世界各國貿易摩擦加劇，形成一股全球化逆流。而新冠肺炎疫情的衝擊，更讓情況雪上加霜，以鄰為壑成為不得不的選擇。在這樣氛圍下，原本外界擔心中美兩大強權的對抗，可能會讓全球陷入兩極分化的局面。幸運的是，面對美國無理要求與龐大壓力，大陸並未升高對立氣氛，反而以市場開放加以回應，不但化解情勢惡化的可能，更激勵日本與歐盟對中國採取「政經分離」政策：安全議題繼續與美國合作，經濟議題不追隨美國與中國對抗，而希望善用大陸市場活力。

金融開放是正確的方向，就現實環境來看，不只有助回應外界的期待，也有利於大陸內部深化改革，吸引更多外資進入、帶動人民幣國際化進程，無疑是大陸應對當前危機的最佳良方。

世界經濟洪流正在轉向，未來全球局勢變化，沒人能夠說得準。面對美國經濟虛弱的百年變局，大陸若想搶占先機、華麗轉身，必須跟著外在情勢而改變，開放市場是轉型的唯一路徑。歷史已經清楚證明，開放才能帶來富裕繁榮，閉關鎖國只會招致失敗。站在這個歷史重要的轉折點，北京該如何選擇，答案已經呼之欲出。