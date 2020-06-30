美國國務卿蓬佩奧加大對中國共產黨的抨擊，並施壓歐盟共同制衡北京。分析蓬佩奧的言論，愈來愈像班農，以「文明衝突論」、「捍衛西方文明」包裝對西方權力與利益優先的堅持。

蓬佩奧經典的一句話是，中國1949年以來一直受到中國共產黨的殘暴統治。以美國外交第一把手身分的發言，既代表美國政府的立場，又顯示美國現在對北京的態度和評估。

蓬佩奧的言論在兩個層面並沒有說服力。第一，中國人民在大陸推行改革開放後，經歷了中國歷史上最好的時期。人類歷史上最大的扶貧工作在中共的手上漸次完成。習近平推動的肅貪和扶貧，是大陸億萬人民的嚮往，基礎設施和交通的聯通讓千百年來不太可能改變命運的人們帶來了希望和真實的變革。

第二個層面是在國際上，蓬佩奧的說法也無法服眾。其中最有代表性的就是新加坡前駐聯合國大使印裔馬凱碩對中共的評估，他認為中國共產黨已經轉變成了中華文明黨，向中國傳統的賢能政治回歸。

就連和大陸最近在邊界衝突的印度菁英，也不接受蓬佩奧的說法。一位在大陸工作的新聞工作者就表示，比起印度，大陸的婦女地位高，機場、高鐵、公路等基礎設施讓印度望塵莫及。更重要的是社會治安情況整體良好，看得到一步一步的在向設定的目標推進。

蓬佩奧越來越像班農，以攻擊北京為職志，以捍衛西方既得利益或價值為由，挑起文明衝突。從西方文明主動而富有攻擊性這個層面而言，戰狼這個名號蓬佩奧當之無愧。