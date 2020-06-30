美國眾議院通過法案，將推動華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）成為美國的第51州。儘管新聞媒體對此做了相當篇幅的報導，但自60年前阿拉斯加和夏威夷分別成為第49和第50州後，D.C.要成為第51州並非易事。

D.C.是當年美國政府在馬利蘭州和維吉尼亞州之間選擇一塊土地，成為一個獨立的政治中心，不代表當時的任何一州，同時也是東部十三州的地理中心。然而由於D.C.不是一個州，沒有聯邦參眾議員，也被剝奪間接總統選舉的選舉人團票，因此D.C.人民基本上是被排除在聯邦層級的選舉之外。這個政治上遭到歧視的情形，一直到1961年通過的美國憲法第23條增修條文後，才獲得改善。

根據該增修條文，「美國政府所在地哥倫比亞特區，應視同一州，依國會規定之方式，選派總統與副總統之選舉人。選舉人名額相當於一州得選出國會參議員與眾議員之總數，但不得超出人口最少之州所選出之名額。」由於美國每一州有2位參議員和至少1位眾議員，因此D.C.可以獲得3張選舉人票，就如同美國其他幾個人口不到百萬的小州（懷俄明、佛蒙特、阿拉斯加、德拉瓦等）一樣。D.C.人口僅70多萬，僅超過懷俄明及佛蒙特，若按可分配的眾議員人數來看，並沒有吃虧。

不過，儘管在總統選舉方面有了參與，但是仍然沒有代表D.C.人民的聯邦參眾議員。

自1988年起，美國民主黨在每4年的全國黨代表大會中，幾乎都會在黨綱中提到D.C.建州的建議，而共和黨則是在其黨綱中表達反對立場。原因很簡單，因為若是D.C.建州，由於該地居民中非洲裔近5成，超過白人，而前者的政黨傾向絕大多數是民主黨，多1位民主黨眾議員在435位中可能沒太大的影響，但在人數僅有100位的參議員中，民主黨平白多2位參議員就有可能衝擊到誰能掌控參議院，茲事體大，難怪共和黨要反對D.C.建州。目前共和黨占多數的參議院不太可能會對此提案做出任何決定，甚至有共和黨議員建議應當透過修憲才能讓D.C.建州。

除了D.C.想要建州外，過去波多黎各也曾透過公投表達成為美國第51州的意願。在1967年的公投中，逾6成選民支持維持現狀，不到4成的選民選擇成為美國的51州，未獲通過。建州派在30年後的1998年公投中獲得46%的支持，但仍輸給近50%的維持現狀選擇。建州的主張雖然在2012年的公投中已達6成，但因為有50萬的空白選票，顯然選民對公投議題的設計不是很清楚，因此波多黎各在2017年再度進行公投，建州主張獲得97%以上選民的支持。不過，美國國會是否會採取行動，接受波多黎各的建州提案，仍有其考量的因素。

基本上，一個想要成為美國第51州的地區或領地，必須符合以下三個條件。第一、該地有多少人想要建州；第二、該地人民有多少是擁抱美國民主的基本價值；第三、該地區的償付能力（solvency），也就是它的政府不應是一個破產或有嚴重債務危機的情況。波多黎各應當符合前兩項條件，但在去年多利安颱風重創後，波多黎克是否符合第3個條件就有待商榷。即使波多黎各能夠滿足這點，這個族群在美國偏向民主黨的投票行為，還是有可能讓波多黎各建州的努力因共和黨的杯葛而受挫。

除了D.C.和波多黎各外，美國在北太平洋的前後屬地，包括已獨立的帛琉、密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島，以及尚未獨立的關島和北密克羅尼西亞群島國協。這5個區塊人口總共僅有50萬人，但幅員卻相當廣大，要成為美國第51州並不容易。

當然，過去有所謂支持台灣加入美國的五一俱樂部，渾然不知「51州」若不是關乎美國原有屬地或是D.C.建州的目標，就是一個諷刺戲謔的說法，用來稱呼缺乏主權或主體性、受到美國勢力影響的國家，如鄰近的加拿大及墨西哥，或是在外交政策上與美國亦步亦趨的英國。我們若是想要加入美國成為第51州（有可能僅能排到第54州），不單美國方面不太可能接受，也會引起兩岸關係的緊張，甚至是來自北京的軍事威脅。

但更需要我們思考的應該是：老是強調想要獨立，且經常將主權掛在嘴邊的台灣人，為何要妥協自己的主權，成為美國的第51州？

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）