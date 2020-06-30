儘管國民黨立委夜襲占據議場試圖杯葛臨時會，但在民進黨立委強勢排除下，臨時會仍將召開。立法院臨時會本來是用來因應緊急突發狀況，但臨時會越開越多，逐漸常態化，甚至成為處理爭議法案的巧門。立法院多數黨不僅照單全收，高度配合行政機關，還不惜超前部署，在總統監委人事咨文都還沒提出，民進黨團就開始規畫臨時會時程。民進黨只圖速戰速決遮掩人事內鬥，壓縮國會審查，除衍生違憲問題，也讓國會自主完全掃地。

在第1屆立法院長達45年的90個會期，只開過兩次臨時會。第4到6屆召開2到3次，第7與第8屆各召開6次，到了蔡政府上台後的第9屆則創下史上最高的9次。臨時會已不是解決急迫事項，反而成為擺脫爭議法案的巧門。回顧蔡總統的第一任，尤其明顯，包括《黨產條例》、一例一休、軍公教年改、《前瞻基礎建設特別條例》與預算、《農田水利會組織通則》、《財團法人法》、《政治檔案條例》等，這些在朝野間存在高度爭議的法案，全都循臨時會的模式完成立法。這些法案無一具有突發急迫性，之所以如此，不外乎臨時會有聚焦特定議案，避免他黨變更議程，並有限期時間壓力以利壓縮審查時程等特性，讓蔡總統與民進黨團食髓知味，變本加厲，曾經在一個暑假期間連續召開3次臨時會，一次處理的議案也曾多達17案，不再只是零星的重大法案。

考、監兩院人事即將到期根本可以預期，加上蔡總統連任，1月中即完成選舉，準備時間不可謂不充分，提名卻偏偏要拖到最後一刻。考試委員被提名人多為學界出身，問題看似較小，所以打頭陣第一波公布，但卻也拖到立法院本會期休會前的最後一天提出，逼著立法院只能選擇召開臨時會加班處理。充滿爭議的監察委員提名毫不意外被當作「壓軸」，但離譜的是，總統連人都還沒提名，民進黨立院黨團就開始運作召開臨時會的時間與排審議程，形同霸王硬上。

而蔡總統遲不公布提名與希望利用臨時會審理的真正原因，恐怕在於黨內難解的爭權壓力。這一切在副院長被提名人曝光後真相大白，來自民進黨黨內排山倒海的壓力，迫使黃健庭與陳伸賢只能「婉拒」提名。蔡總統則立即表態不願補提，恐怕是擔心補提名會鼓勵黨內派系更肆無忌憚放話扯後腿，讓這茶壺的風暴越演越烈。如果監委審查與行使同意權的時間拉長，黨內有心人士的動作只怕難以死心，會設法繼續爭取敗部復活的機會，這對領導威信與黨的形象將形成打擊。於是臨時會再次成為快速清理戰場的機會。而立法院上午才開談話會，下午馬上就正式開議，亦屬罕見，可見其多急於趕快讓這人事爭奪醜態盡快落幕。

柯建銘大聲說總統在修憲前有責任提名考監兩院人事，話是沒錯，但是他卻忽略大法官釋字632號解釋，總統應「適時」提名繼任人選，立法院亦應「適時」行使同意權的真義。所謂「適時」，當然不只在其任期屆滿之前總統就應提名新的人選，還必須要讓行使同意權之憲政機關有足夠的時間進行審查。蔡總統如今在考、監兩院人事任期屆滿前一個月才提出，不僅時間匆促，又逢立法院休會，嚴重壓縮立法院審查時間，破壞其憲政職權的正常行使。民進黨立委在大聲辯護總統的提名義務時，難道不該更大聲要求總統應該給予立法院「適時」行使同意權的足夠時間？想以醜遮醜，最終只會讓自己更醜態畢露！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）