對於部分國人仍相當陌生，位於小金門（烈嶼）及廈門之間的大膽島，在民國39年7月26日曾經發生一埸戰爭。300名國軍消滅了2倍人數登陸的共軍，守軍也傷亡過半；是繼38年10月古寧頭戰役之後的另一埸勝利，從此共軍打消以登陸方式占領金門的念頭。

當年戰役的大膽島，原名大擔島，蔣經國先生之後巡視該島，為感念當時守軍孤軍奮戰，死守不退，改名為大膽島；並以「大膽擔大擔，鳥孤人不孤」勉勵守軍，迄今此標語看板仍高掛在大膽島的碼頭旁。

當年戰役由於通訊中斷，冒著生命危險，通過槍林彈雨，負傷完成傳令任務，當選戰鬥英雄的賴生明戰士，金門地標莒光樓的匾額就是賴生明的墨寶。炊事班長周岳山，英勇以手榴彈抵抗共軍偷襲而犧牲，與其他殉國的英雄入祀在金門太武山忠烈祠。

70年後，當年雙方交火，被稱為「前線中的前線、離島中的離島」的大膽島，駐軍人數大幅降低，目前警政署及海巡署共同支援駐守，並且開放國人每日限人數登島觀光，已經成為台灣國民旅遊的新興亮點。

而位於島上山壁的大型「三民主義統一中國」的心戰牆看版，目前成為對岸觀光船必看的景點。甚至還有傳聞某年颱風來襲後，部分看版字體被吹落，金門還接到對岸關切電話，希望可以盡快修復，以免影響遊客興致。

目前對岸戰地遺跡絕大多數已不存在，但是金門仍保有不少戰爭地景，成為台灣甚至全球獨特的觀光資源，是吸引海內外觀光客的最大亮點，成功地將戰地金門轉為觀光金門。大陸遊客搶購利用823炮戰中炮彈彈殼做成的金門菜刀，不但成為金門特殊的炮彈鋼刀文化，更是兩岸由戰爭走向和平的最佳詮釋。

兩岸風風雨雨70年，很難想像金門已從兩岸鋒火的最前線，轉型成為兩岸交流的最前沿；金門率先實施小三通，開啟兩岸交流之窗。當年金門與廈門緊張對峙，如今都已經在討論「金廈生活圈」; 金門民生物資許多來自大陸，更有約1/3的自來水引自中國大陸。陸客已成為支撐金門觀光業重要支柱，但也容受易兩岸關係影響，人數起伏很大而衝擊金門經濟。

當年大膽島戰役中倖存的英雄，在2010年勝利60周年，在國防部安排下，由當年戰役指揮官史恆豐將軍帶領下重返大膽島，接受國人致敬，而史將軍已在數年前往生。

在大膽島戰役勝利70周年前夕，緬懷先烈犧牲奉獻，希望不受時空環境影響，目前仍健在參與當年戰役的官兵，可以有機會再次踏上大膽島。無論兩岸關係如何演變，台灣人民永遠不會忘記這些曾經保護台灣的老兵，國家更感激這些捍衛中華民國的英雄，謝謝你們！

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）