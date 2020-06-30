＝最近台電重啟中火2號機成為熱門新聞，到底該選擇「用核發電」、「用肺發電」還是「用愛發電」，各人基於信念有不同主張。近期上映的日本片《福島50英雄》帶著觀眾重返福島災難現場，重現2011年311日本大地震引發大海嘯、導致福島核電廠爆炸的過程，觀眾不僅會看到核災的恐怖，更重要的是看到救災過程中政客外行領導內行，所帶來的無窮人禍。

片名《福島50英雄》指50位東京電力公司在福島第一核電廠現場的員工，明知電廠正在爆炸、明知輻射已經外溢超過安全值，還是固守崗位盡力搶救反應爐，置個人死生於度外，當時新聞還稱他們為「死士」。但他們內心真的想要為國犧牲嗎？真的這麼義無反顧嗎？

層層堆疊的情緒與事件，讓這起天災引發的意外充滿矛盾與感動。電影將現場分為四區，第一線是在原子反應爐旁中央控制室的員工，第二線是在核電廠緊急應變中心的所長與主管、第三線則是在東電總部的高階管理層；以及最受詬病的首相菅直人官邸現場。各區的角色有不同的目標，第一線想搶救、第二線想保全同事性命以及電廠，第三層的高層很明顯只想保護官位、即使犧牲同仁性命也在所不惜，反正別人的兒子死不完！而首相很想把危機化為轉機，什麼都想管，但所有努力卻成干擾、嚴重影響救援，最後，種種荒謬都呈現在媒體與調查報告上。

電影深入淺出描寫海嘯導致電力中斷時核電廠的困境，沒有電力供應、無從得知反應爐的狀況，他們到處拔汽車電瓶試圖應急，從第一線讀放射數據與溫度來判斷現場，該怎麼降低反應爐的壓力、該不該開洩氣閥、輻射物質外漏後居民該怎麼疏散、最重要的是如何避免讓福島電廠踏上車諾比的後塵，難道最壞的結果真要疏散5000萬居民嗎？

電影主角是第一線的佐藤浩市，他帶領的團隊必須在超標的輻射環境中拚老命工作，面對危機、心中有各種牽掛，而且老員工自願送死，是為了讓年輕員工離開。而渡邊謙飾演的所長要面對高層種種不合理的命令、還要面對賣命的屬下很可能真的送命，在種種官僚冗長、無意義的浪費時間情況下，還是只能忍氣吞聲。

在層層壓力之下，政客反而成為電影的笑點，首相問掌管核能安全的高官該怎麼處理災變，高官說「我不知道，我是東大經濟系畢業的！」真令人絕倒…。飾演首相的佐野史郎像個河豚，意見多又隨時暴跳如雷，看來是政客不分國內外都一樣，都很愛震怒！看完電影真心覺得天災難防，但人禍，更難防！

電影裡有一幕是受到輻射影響、居民再也沒辦法返鄉居住的小鎮上，入口有個標語「核能是光明未來的能源」，真是沉重到無以復加！如果能當幸福平凡人，誰又想當英雄呢！

（作者為作家）