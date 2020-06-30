睽違兩個月後，美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼‧佛奇，又隨著白宮防疫團隊記者會出現在電視上。儘管權力有限，佛奇難以扭轉美國失控的疫情，但是他堅持科學的立場，苦口婆心的溫良形象，展現安定人心的力量。透過CNN的傳播，佛奇已成國際醫學的良心，世界級大師。台灣有些人把他形容為「美版陳時中」，對彿奇真是天大冤枉，因此有必要澄清兩人巨大區別。

首先就醫學專業而言，佛奇最早研究愛滋病，探索對人類免疫系統的影響，取得重大研究成果，促成白宮的愛滋病緊急救援計畫。隨後繼續各種國際傳染病研究，從事公共衛生服務，經歷5位美國總統，曾獲頒總統自由獎章和數個醫學貢獻獎章。佛奇至今仍領導上千人的傳染疾病研究單位、是世界頂尖的傳染病醫療權威；至於陳時中則另一回事，他是牙醫，主要是做洗牙、拔牙、植牙、治療牙周病，他沒有得過醫學研究成果的榮譽。不過，他是最早蔡英文競選總統時的醫界後援會總幹事，懂得如何把醫療事務當成政治來用。在蔡總統眼中，這比什麼醫學專業都管用，因此，陳時中被任命為防疫中心指揮官。簡單說，陳時中甚至不需要偷瞄蔡總統的臉色，也知道自己該做什麼。

以醫生的專業精神來說，在白宮記者會上，川普總統故意稱「中國肺炎」，接著上台的佛奇不為所動，堅持使用WHO正式命名的COVID-19。川普大力推薦奎寧藥物，佛奇當場就說「沒有科學根據」。有關調查病毒起源並且追究責任問題，曾經歷愛滋病、SARS、MERS、EBOLA等，一直到COVID-19的佛奇，在接受媒體訪問直言，這類議題毫無意義，浪費時間。

簡單說，每當川普拿疫情大做政治文章時，佛奇不討好權力，總是堅持科學家的立論；陳時中剛好相反，蔡總統對外媒只敢說COVID-19，陳時中則心領神會，對內只敢稱「武漢肺炎」，藉機強化對大陸人的歧見意識，深化台灣社會排斥大陸的情緒。當川普利用台灣猛烈攻擊WHO時，陳時中立刻衝到第一線，成天罵WHO，綠色網軍羞辱WHO祕書長譚德塞，連署要他下台，接著攻擊新加坡，攻擊德國，攻擊所有不知好歹的人，如同四處亂竄亂咬的食人魚。一時之間，彷彿蔡政府已改變了國際政治，好像WHO對蔡政府已虛位以待，甚至連陳時中被推薦當WHO祕書長的話都大肆流傳了。

儘管今天看，那些都是政治氣泡，等川普罵完抽腿後，一切復歸沉寂，前面那些事有如從未發生。經過幾個月防疫總結，目前國際社會的評估，台灣防疫由於普測率太低，一般評價不高，而這正是牙醫陳時中所做的決策。他基本上只是把台灣大門關起來而己，台灣很小，容易控制，封住一個大型國際機場而己。如今，在川普沒興趣後，台灣在國際媒體中的音量大幅減弱。但是，這又怎樣呢？陳時中已經幫蔡政府打造了弱智社會，在仇中、盲目、自我陶醉中，充分操弄民意，壓制了所有反對力量，甚至令國民黨中生代也六神無主，有時會語無倫次。現在阿中部長更時而花技招展，現身夜市帶動觀光時，都被熱情民眾圍繞要簽名合照，至於今後更被世界孤立的台灣要怎麼辦呢？此時哪裡需要想那麼遠，先享受目前仇中所創造的甜美成果再說吧！

所以，千萬不要說佛奇是「美版陳時中」，更不要說陳時中是「台版佛奇」，因為兩人無論在醫學權威和做人風格上，有如天地兩端。佛奇未來在世界醫學史上必將留名，陳時中呢？由於實在太怪異了，現在還真的猜不太不出來。