中國大陸全國人大常委會6月30日以162票全數通過《港區國家安全法》，美國立即宣布撤銷香港特殊地位等制裁行動，雖然香港問題不致於導致軍事衝突，但驗證了美中冷戰白熱化絕非危言聳聽，潘朵拉盒子一旦打開，香港未來命運難卜，其連動效應使台灣情勢更為嚴峻。

港版國安法並預定於7月1日實施，針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全等4類罪行，最高刑罰為終身監禁。雖沒有追溯期，但已造成香港民主派人士人人自危。未來大陸在香港設立的機構如何對危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是否會派遣軍隊鎮壓抗爭示威，關係了香港前途及居民福祉。

香港局勢最新發展令人震撼，但不意外。雖然美國總統川普、國務卿蓬佩奧及國會一再呼籲中共尊重《基本法》、「港人治港」等基本原則，否則將面對美國制裁，但大陸當局評估去年「反送中」示威抗爭完全失控、外力介入香港、蔡英文總統藉著「今日香港，明日台灣」高票連任，以及領導人習近平個人聲望與權力受損等因素，決定在9月香港立法會議選舉前完成處理香港問題。

除了香港因素，新冠肺炎大流行失控，美中對抗加劇，使大陸當局對於南海、香港及台灣的主權更為敏感，不容許任何對中國領土完整的挑戰，加強對香港的控制乃是必然之事。在「川習會」及美中高階會談中，中方一定會提醒，台灣、香港涉及中國核心利益。

另一方面，香港已回歸中國，其生存條件完全仰賴大陸，美國及國際社會在香港問題上，除了經濟制裁及道德譴責外，能著力之處並不多，而制裁行動可能招致報復，只是使緊張情勢升高，並可能損害自己的利益，如美國必須要兼顧1300家美商及每年380億美元貿易的商業利益。

美國在上周宣布制裁參與破壞香港自治權的中國官員，中方日前立即以牙還牙，決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美方人員實施簽證限制。針對港版國安法，美國商務部宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對香港出口許可豁免，停止出口防衛裝備及軍民兩用科技產品。

但這些只具有象徵性意義，香港去年自美進口240萬美元防衛設備，另外香港的國防科技需求很低。香港特首林鄭月娥就強硬回應，預期來自美國方面的制裁措施影響不大，並相信香港將從其他地方找到替代品，不會被任何制裁行動嚇到。

中國大陸的強硬手段破壞了「香港50年不變」的承諾，必將損害其聲譽，但有效、和平完成立法程序之後，西方國家也只能承認既存事實，反而助長大陸聲勢，今後在南海及台灣等問題上將更為武斷、自信。民進黨政府去年聲援「反送中」，卻加速了香港變局，面對今日香港，情何以堪。

（作者為資深媒體人）