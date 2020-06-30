台電在24日將充滿爭議的台中火力電廠二號機點火，引發藍綠角力、中央地方過招，但若追根究底，問題源頭恐怕還是台電不誠實。

台電的缺乏誠信展現在三方面，第一是供電是否充足的問題上不斷反覆。今年初為了宣揚能源轉型成功，台電拍胸脯保證全年供電充足，一路綠燈（代表備轉容量率大於或等於 10%：系統供電餘裕充足），今年夏季來臨又說不足，讓人民無所適從。除非台電的算術有問題，否則天氣再熱也不應出現如此巨大的電力需求誤差，這顯示「電力數據」成為台電迎合政治需求的工具。備轉容量率10%到底有沒有達到？如果有，又為什麼會缺電？供電明明應該是相對確定的數字，即使有一些變因，但也不至於落差太大。結果，只要政治上有變化，台電自己就自毀立場，前後不一，無法昭信於民。

第二是刻意不採用其他電力調節與調度的方案。台電的電力數據搖擺不定，已有可議。即便電力不足，台電也應該先依《電業法》進行電力調度，在窮盡調度的可能性之後，才能選擇新增火力電廠的排汙方案，否則低碳的能源轉型豈有實現之日。電力調度的優先順序在電力調度原則雖未規定，可以考慮從水泥、鋼鐵、石化高汙染產業，或是違法的農地工廠開始限電，都是既可節電，又可促進高汙染產業轉型的可行方案。中火二號機重啟補充的電力只有1.5%，按理應當可以透過電力調節方式達成目標。台電不依《電業法》優先採用調度方案，雖然避免得罪全國工商業，卻犧牲了中部地區居民的健康。

第三是長期能源開發規畫的黑箱作業。2016年蔡政府提出2025年電力來源來自天然氣、燃煤、再生能源的比例為5:3:2的超高碳能源方案，但除經濟部，沒有人知道還要增加多少火力發電廠、又要蓋在哪裡？台電雖然提出到2025年的規畫，卻又時不時突襲式的拋出不在計畫中的重啟深澳電廠、重啟中火二號機等老舊機組的提案，令人民錯愕，更懷疑既然要能源轉型，怎麼會更加依賴燃煤？台電隱瞞能源開發計畫，人民就無法掌握空汙與溫室氣體的總量，對於能源政策就無法進行監督。

孔子說：「人而無信，不知其可也。」誠信很重要。核能在過去數十年已被政治化，如果這是台電無法改變的現實，至少對於其他能源形式，台電也應該守住專業本分，不要這麼輕易投靠政治，背離專業。

台電的反覆與隱瞞，逐漸失去人民的信任，這是台電的危機。政府不分藍綠，台灣的能源轉型都需要一個有誠信的台電，這需要靠對台電建立透明、可責、外部監督的機制來達成。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副祕書長、高思齊為研究員）