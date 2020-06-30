史上最複雜的三倍券，終於在7月1日起開放預購，使用方式包括買紙本、綁定信用卡、悠遊卡等電子票證或行動支付。由於使用數位券各項優惠不一，使用方式也有各種不同限制，大家都在腦力激盪，如何花費才能獲得最大優惠，有如全民智力測驗。政府搞個振興券，有必要如此整人嗎？

三倍券7月15日上路，使用期限至今年12月底。這兩天除了行政院召開使用三倍券教學記者會，官網也搭配懶人包及圖表，各銀行紛紛祭出綁三倍券瘋狂回饋專案，包括新辦信用卡也有各式各樣的加碼優惠，五花八門的綁定方案搞得全民霧煞煞，就怕選錯方案吃虧，甚至被同儕譏諷不夠聰明。

「你要綁哪家銀行還是就綁悠遊卡？」、「要用電子支付嗎？哪一家較優惠？」這是這兩天許多上班族討論的話題，最常聽到的答案是「真的搞不清楚耶！」類似對話不禁讓人聯想起交通部長林佳龍說的，「要做個聰明用路人，懂得趨吉避凶。」

連假出遊塞在路上，是你笨；數位三倍券怎麼用，如果還搞不懂，是你不夠聰明。這就是傲慢施政。

只是民眾還是要問，出遊塞車活受罪也就罷了，政府為了振興經濟，直接發放每人2000元消費券不就得了，尤其對許多長輩，得先掏1000元至郵局排隊換取3000元消費券，更是折騰！

蔡政府之所以不願直接發放消費券，說穿了就是不願仿效馬政府當年發放3600元消費券，只有一種領取方式，沒有任何消費限制，全民都能開心使用。歐美和亞洲鄰近國家哪個不是發現金？三倍券光是領取方式、使用限制等，就搞得民眾、商家一個頭兩個大，勢將再演「萬元紓困之亂」續集。