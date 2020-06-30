近日因「農田水利會」草案即將公告，並針對農田水利會將改制為公務機關，全國17個農田水利會成立「反消滅水利會全國自救總會」，尋求大法官釋憲。「水利會」這個名詞，頓時又成為政黨間之熱門議題，筆著雖非農民但長年參與「七星農業發展基金會」，對於水利會之組織運作以及相關土地、水權等問題多有涉略，是以試圖自國土利用與農業發展歷史間爬梳近400年間之變遷，也期政府在制定政策前應有更充分之研究與客觀情境模擬，俾還原「水利會」組織原來之組成任務與對國家發展之貢獻。

其實不了解台灣農業發展的百姓對「水利會」大多自選舉過程中聽到其負面之訊息，包括派系運作、政黨控制、選舉操作…等。惟這多只是水利會組織上層決策者與政黨之關係。如果回歸歷史，台灣的水利開發自荷蘭統治時期即引入其水利建設之技術，其目的實為增進其在亞洲轉口貿易(糖/米)之利基，且以「王田制度」為控制手段，雖由荷蘭人資助但真正興築仍需仰賴原住民及部分漢人，且許多埤塘更是由農民投資建設或合力興築的。

到了明鄭清領時期為了養活更多人口以及出口稻米到中國沿海，有系統的水利開發逐漸成型，儘管南北因地形地勢不同以及早期南部以官田為主，造成南部之水利建設私人投資者較少；而北部則仰賴宗族或地方仕紳以集資或個人出資方式來建設水利設施。沒有水利設施之建設即沒有今日農業的「寶島」，此也正是以「農業」興國之濫觴。知名之瑠公圳、八堡圳、曹公圳即為代表，而「水利會」之組織成型也因事實需要，自系統設施興建、水權之管理、輸水技術、維修乃至相關土地、地權糾紛之仲裁、用水調節、水租徵收等實質營運需求而有了今日「農田水利會組織」之雛型。

換言之，清代之「水利」組織其實是民間企業投資，藉由地方自治自然成型，而所謂「法令」幾乎是以信任、約制為架構，而政府高層多站在協調或部分資助之角色。埤圳在當時是「共同財產」，而管理人(或曰今日之水利會會長)亦經民主制度由農民共同推舉來領導，其不只有「權」，更須負擔很大的「責任」，包括出資、維管與協調。水利開發對農業發展與國家富庶繁榮影響深遠。到了日治時期為了落實其「農業台灣」之政策，強化農業生產與出口利潤，並於1901年頒布「台灣公共埤圳規則」正式將與公眾利害有關之埤圳納為公有，並由官方興建埤圳直接經營，這應是今日制定「農田水利法」最早之起緣。

而日治時期設「水利組合」計有109處，也是台灣之農田水利「私人產業」納入「公共財產」之濫觴，各水利組合由日方出資嚴格掌控，雖有自治之名並無自治之實。但同時也因其嚴格掌控乃有今日八田與一、鳥居信平等水利專家所投入建設之嘉南大圳、二峰圳等，引入科學知識技術，大幅提升灌溉面積之斐績。1949年後國民政府也幾乎承繼了日治時期之系統並將「水利組合」改為「農田水利會」並定位為公法人，並整合到40個水利會，容許人民有興辦水利之權。在近三百年來之發展歷程中，的確可以看到「農田」、「水利」其實是互為因果之一體兩面，沒有水利設施之興建即無農業發展之前景。

惟也因後來之土地改革政策瓦解了大地主階級之權益，原來以大地主或商人為主導之「埤長」、「會長」改為由農民直選之會長，逐漸形塑了今日「水利會」具有政治色彩之遠因。在1975年後，因經濟與能源學問題，會長由「農民普選」再改為由政府委派，這也正是今日所謂「官派」及納入政府組織之進階版。綜觀水利會之發展，會長無論如何產生，今日農田水利建設已難以「獨立存在」，主因面對土地都市化、氣候變遷、環境污染、加入WTO後農業生展之轉型；農業用水水權如何合理分配卻又不損及歷代農民祖先累積投入之辛勞與財產，實很難以今日都市化、後工業化之視角來判斷「官派會長」與「公務機關角色」是否為絕對適切？

此外，被遺忘的是昔時莊民共築、合資或獨資興建之水利系統，其背後之圳長、埤甲、埤匠、巡制、引水人…等之先人智慧與經營模式之建置，這確實是累積下來包括有形與無形之「文化資產」。傳統世襲的會長體制亦有其優勢，民主化後這些以誠信及宗族信念約制之內規信任若被打破後，老一輩的農民智慧若未能傳承，而今日農業技職體系之訓練幾乎未能接軌，再加上「水利會代表」農民比例大幅縮減，想想未來之農田水利設施網絡如何確保其機制之健全，而不會因政治介入而大開土地開發之後門？

都會型與鄉村型之水利會財務原本有極大差異，政府要承擔的是如何支援弱勢鄉村型水利會朝多角度發展，引導具優勢之都會型水利會發揮更大的企業社會責任，這之間仍有太多錯綜複查之細節必須一一爬梳釐清，而非追求齊頭式平等之轉型正義。

建立符合21世紀的國土發展方略，自單向之灌溉、排水到蓄洪、發電、生態保全、遊憩發展、景觀攬勝，農田水利科技之現代化，朝向更宏觀多光譜之水利「自然生態」與「人文生態」之新視野發展，似乎這些價值觀之重整與定位更是當務之急。

（作者為中國文化大學景觀學系系主任）