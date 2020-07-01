那麼，我們回首從武則天以來的動盪歷程，回首李隆基曲折的權力之路，會得出什麼結論呢？

三位政治女性的功勞

我想，應該說，李隆基的皇帝之路，和三位女性的政治成敗緊密相連。李隆基能夠當上皇帝，是三個政治女性的功勞。第一位是武則天。沒有武則天的橫空出世，唐高宗的皇位無論如何也不會輪到最小的兒子李旦繼承。因為武則天的女皇夢，李旦意外地當了三年皇帝，又當了十幾年的皇嗣，這種經歷成為他日後的政治資本，而這種資本也正是李隆基成功的基礎。第二位是韋皇后。本來，武則天退位後，皇統已經轉入唐中宗李顯一系。李顯死後，如果韋皇后沒有政治野心，一心扶持李顯的兒子，那就不會有唐隆政變，也就不會有皇統從中宗一系向睿宗一系的嬗替。第三位是太平公主。沒有太平公主，李隆基單憑自己的力量不可能取得誅殺韋皇后政變的勝利，也就不可能當上太子。所以說，是三位政治女性和她們的政治企圖成就了唐玄宗。

但是，李隆基當皇帝又是以這三個女人的失敗為代價的。只有武則天失敗，皇統才能從武周重新回到李唐的軌道上；只有韋皇后失敗，大唐皇統才能從中宗一系轉到睿宗一系；也只有太平公主失敗，李隆基才能最終擺脫父親的控制，成為貨真價實的天子。

那麼，這些政壇女性，以及這個紛紜複雜的時代，又給了李隆基什麼樣的影響呢？

第一，它讓李隆基產生強烈的撥亂反正的衝動。李隆基是在血雨腥風中長大的。從小母親被殺，長大後，自己又殺死了伯母、堂妹，逼死姑姑、表兄弟。這些人倫慘劇讓他觸目驚心。自從武則天時代以來，持續的政治鬥爭不僅製造了無數的人倫慘劇，也讓整個國家陷於動盪之中。這是唐玄宗從小親身經歷的事情。他深知，國家不能再折騰，必須要讓政治走上正軌。

第二，它促使李隆基深入思考政壇變亂的原因。為什麼武則天後期以來國家如此動盪呢？表面看起來是因為女人，但其實關鍵因素在於皇權不振。有道是，山有猛虎，獸不敢窺。正因為皇權軟弱，所以，女后、宗室、外戚乃至功臣才能夠驕橫跋扈。而女后、宗室、外戚、功臣們的參與又使得皇權更加軟弱，這是一個惡性循環。現在他當皇帝了，到底要怎麼處理這些關係呢？這是李隆基必須要深入思考和解決的問題。

第三，這些政壇女性塑造了李隆基對女性的態度。李隆基究竟喜歡什麼樣的女性呢？他喜歡兩類女性。第一類是富有政治智慧的人。這不難理解。李隆基從小和政治女性打交道，他深深地佩服女性的政治智慧，也樂於欣賞有政治智慧的女性。以後，一個繼承前輩政治智慧的女強人會走進唐玄宗的生活，她就是武惠妃。第二類是有才華，但是沒有政治野心的女性。殘酷的政治鬥爭讓李隆基在讚歎女性政治才華的同時，也深知女性政治才華所帶來的問題。這使得他在和這類女性打交道時難免有防範之心。如果能夠保留才華，剔除政治野心，將是多麼完美的事情啊！日後，也確實會有這樣的女性迷住唐玄宗，那就是楊貴妃。

不管以後如何，這時候的李隆基，年紀剛剛二十九歲，正是精力充沛、壯志凌雲；同時，長期的政治磨礪又使得他心思縝密、頭腦冷靜。李隆基就是帶著這些經驗、思考和雄心，開始他的統治時代。他想要撥亂反正、想要重振皇權、想要開創太平盛世。那麼，他的第一步該怎麼走呢？

六宮專寵：第一次出宮

唐玄宗將兒媳楊玉環納入後宮，封為貴妃，比照皇后對待。對於這個費了那麼多周折才得到的妃子，唐玄宗也是寵愛有加。有一次，唐玄宗在宮裡賞著名花、喝著美酒，再看看貴妃，他心滿意足地說了一句：我得到貴妃，就好像得到一個寶貝一樣。還因此譜了一首曲子叫《得寶子》。但是，日子過久了，再好的伴侶也難免會有磕磕碰碰，就在天寶五年（七四六年），也就是玄

宗冊立楊貴妃之後不到一年，他們兩人之間的第一次感情風波發生了。

這一年的七月，唐玄宗因為楊貴妃「妒悍不遜」，一怒之下，把楊貴妃打發回娘家。誰都知道，皇帝後宮美人無數，彼此嫉妒也是後妃的常態。那麼，讓楊貴妃如此嫉妒的人是誰呢？依從小看戲聽故事的經驗，好多人肯定會說，是不是那個叫梅妃的女人呢？這個梅妃又是何許人呢？根據《梅妃傳》的記載，梅妃姓江，叫采蘋，是福建人。她入宮比楊貴妃還早。當年武惠妃去世，唐玄宗悶悶不樂，高力士就到全國給他海選美女，還沒選到楊玉環，先在福建發現江采蘋。江采蘋不光長得漂亮，也是個才女，九歲就能背《詩經》，長大更是擅長詩賦。因為有文化，所以比較風雅，特別喜歡清麗脫俗的梅花，把自己屋子周圍都種上了梅樹，所以唐玄宗才管她叫梅妃。梅妃剛入宮的時候也特別得寵，但是，後來楊貴妃不是來了嗎？一山難容二虎，兩人之間難免就彼此嫉妒起來了。這兩個美女長得一肥一瘦，就開始互相進行人身攻擊，楊貴妃管梅妃叫梅精，梅妃管楊貴妃叫肥婢。當然，鬥到後來，楊貴妃逐漸占上風，梅妃也就逐漸被冷落。可是，唐玄宗畢竟是風流天子，偶爾舊情難忘，又去私會梅妃，結果讓楊貴妃抓了個正著，對唐玄宗連損帶挖苦，這才把唐玄宗惹惱了的。（待續）