無色覺醒》劉必榮：大政府時代已來臨？川普領導面臨挑戰？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第664集播出，由主講人劉必榮（東吳大學政治系教授）為網友做客觀評論分析：「大政府時代已來臨？川普領導面臨挑戰？」

許多國家在遭遇制裁時也會有同樣的狀況。當政者甚或鼓吹民族主義（Nationalism），讓民眾彼此間團結起來，共同抵禦外來的壓迫者，而領導人也順勢拉升自己的民意支持度，延長政治生命。因此，在疫情不確定時代的領袖，該如何讓惶恐不安的人民，團結在這個領導氛圍下，渡過這次的危機，就顯得格外重要。

全球各地仍受疫情影響，部份國家已開始推行防疫新生活，這不僅改變人們的日常，甚至對國家治理的民主自由意識形態也開始產生轉變。過往政治學者對大政府（Big Government）或小政府主義（Minarchism）的中央集權領導辯證已久。而此次疫情當前，各國人民反應在心理層面上，都希望有所依靠的強勢領導對象，期望這個政府在防疫上，保護人民生命及財產安全而有所作為。因此各國政體或有實施全國防疫緊急命令，或有頒佈國家級防疫政策舉措，看似都有暫時性的往大政府的領導方向偏移趨勢。

舉例來說，屬共和黨（Republican Party）籍的美國總統川普（Donald John Trump），是否從舊有的傳統古典自由主義右派路線，轉為傾左派的大政府路線？由聯邦政府試圖參與控制地方機構的權力，支持聯邦立法大於州權力？政府以其徵收社會資源更多與主導社會發展更甚。而川普因其非典型個人至上色彩濃厚，不斷在記者會製造其領導威權形象，以為如此能穩定國民的信心，也能為自己即將面臨美國大選的連任鋪路。

當然並不是每位領導人都能趁勢而起，日本首相安倍晉三便是疫情的受災戶。疫情在日本暴發初期，安倍並沒有能樹立出可靠的形象，反倒是退居防疫二線，因此當日本疫情失控時，安倍則成了民眾指責的對象，在國內人心惶惶民意驟跌，甚至傳出信任危機，領導位置不如從前。

另外，現任以色列總理和以色列聯合黨的主席納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在2019年曾組閣失敗之際，被以色列檢察部門以收賄、詐欺與背信三項罪名正式起訴。2020年則利用疫情局勢影響。本因貪汙疑雲而掀起的政治鬥爭，轉化成與朝野政黨一同共組聯合政府，得以帶領以色列人民度過疫情危機。

如今新冠疫情在全球恐有二次延燒，各相關防疫專家學者，對病毒仍無法完全掌控，無疑加深人民恐懼。依照目前疫苗研發速度，人們短期內仍看不到疫情的盡頭，站在國家領導人的執政思考，災情民調會隨著疫情升溫而來、降溫而去，全球疫情是時代的命運或機會？如何扭轉頹勢，化危機為轉機，則是考驗國家領導人的智慧。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！