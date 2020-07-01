現在執政當局所有的力氣都用在「三倍券」，發行三倍券來振興消費雖值得肯定，不過，外貿才是台灣第一要緊的事，過去半個世紀的資料指出，沒有穩定的外貿，台灣就不可能有活絡的內需，創造穩定的外貿環境，是政府第一要務，其重要不言可喻，不過，如今我國對外貿易工作已亮起紅燈。

也許執政者會說：「我們的出口不錯呀，今年前五個月我們還有1.5％的正成長，相較之下，南韓、日本、新加坡都是負成長。」然而，經濟現象往往是前人種樹，後人乘涼，當前外貿能順遂一些，其實是長期累積的資本所致，而來日的外貿如何，則取決於當前政府的作為，若政府毫無作為，一切聽之、任之，好運終究有用完的一天，屆時漫天蓋地而來的危機將難以想像。

今天政府這種聽之、任之，不作為的態度展現在許多方面，例如每年讓我業者享有200多億台幣的降稅利益的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單，再過幾個月即屆滿十年，有識之士不斷提醒有失效之虞，但政府卻置若罔聞，還以謠言視之，前些時候經濟部在《有關對ECFA終止謠言之說明》新聞稿上表示：「ECFA條文沒有十年到期規定，我方不希望中國大陸片面停止執行ECFA，以持續雙方經貿合作關係。」

當局四年來在ECFA上不作為，如今還希望對岸不要片面停止執行ECFA，未免可笑，再者，把早收清單可能終止的提醒當成謠言，更是匪夷所思，不知所云了。大凡對WTO有研究者都明白，自由貿易協定（FTA）是WTO最惠國待遇的例外，所謂最惠國待遇（MFN）就是一視同仁，不可對甲國免稅，卻對乙國課稅。依此規範，FTA讓締約的兩國享有更多的免稅利益，已然違反最惠國待遇。為此，關稅暨貿易總協定（GATT）第24條開了後門，讓FTA得以成為最惠國待遇的例外，其理由是FTA旨在協助自由化，而非製造貿易障礙，不過，得有個前提，就是原則上要讓絕大多數產品的關稅降至零（substantially all the trade）。

兩岸ECFA是個架構協議，遙指著未來將達成自由貿易協定，在這個前提下先啟動500多項的降稅清單，原是沒有問題的，十年前東協加一早收清單也是如此。但如今的政治現實是，ECFA所遙指的貨貿、服貿協議已遙遙無期，失去這個前提，500多項早收清單於法理已不合，在8,000多項稅則裡僅500多項自由化，自然是不符substantially all the trade，如此，早收清單豈能長存？此理甚明。

台灣享有早收清單零關稅的500多項產品，占每年對大陸出口總額的四分之一，累計過去九年享有的降稅利益66.3億美元，約2,000億台幣。於此觀察，如果早收清單失效，我國業者的損失極其可觀，非僅降稅利益消失，在大陸市場的競爭力也將隨之下滑，此一問題之嚴重，於此可知，然而，我執政當局一年來聞風未動，消極以對，此一態度實令人嘆為觀止。

令人嘆為觀止還不止這一項，世貿組織（WTO）秘書長改選在即，美國、歐盟及中國大陸皆積極參與，在全球化波瀾橫生，美中貿易風雲變色的此刻，台灣好不容易有個舞台，本該積極參與，但不可思議的是，自去年八月底我駐世貿組織大使朱敬一退職後，迄今總統仍未任命，我們曾於社論幾度呼籲，然而政府依舊氣定神閒，消極以對。一個我們費盡心力加入的國際組織，居然十個月沒派大使，看來並非國際要邊緣化台灣，而是執政當局自己把台灣給邊緣化了。

有趣的是，我們在日內瓦的代表團雖沒有大使，但日前對本次秘書長改選也發布了新聞稿表示：「本團大聲呼籲會員儘快加速選任程序，以彰顯WTO之政治決心。」代表團文官確實認真，值得肯定，不過也顯得諷刺，我們呼籲人家加速選任程序，但自家大使拖了十個月都還沒派任，這樣的大聲呼籲非僅理不直氣不壯，也有些滑稽。

我們政府一直說要拚經濟，然而拚經濟不是在拚數字，或拚什麼四小龍第一，而是累積這個國家的人力資本、生產資本、文化資本及社會資本。今天的第一，並非始於今天，而是歷年累積的成果。同樣的，今天的失敗，也非始於今天，而是歷年一點一滴的流失使然。須知，我國外貿依存度（出口占GDP）逾六成，即使被視為內需的民間投資，也是外貿所誘發出來的，換言之，失去外貿等於失去一切。這也是何以半個世紀以來，歷任政府致力於拓展外貿，並全力參與入會（WTO）談判的原因。

如今，早收清單有失效危機，我駐WTO代表團已十個月沒大使，當局仍消極以對，這到底是什麼施政邏輯？若連這麼重要的兩件對外貿易工作都如此輕輕忽忽，其餘自無可觀。「事有必至，理有固然」，執政者這種輕輕忽忽的態度若不改正，台灣生產資本、社會資本很快就會流失，而經濟、外貿也很快就會走下坡。

(工商時報)