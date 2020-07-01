《香港國安法》正式通過並生效，多位在示威圈活躍的香港反對派指標人士，紛紛宣布退出政壇、解散團體，或出逃海外，香港有句話叫「叫人衝，自己鬆」，這些昔日帶頭喊衝的人，見苗頭不對趕快跳船，顯現了《香港國安法》的震懾力。

香港前政務司長陳方安生宣布退出政壇、本土派學者陳雲宣布退出社運、「港獨」人士陳家駒棄保潛逃，港獨團體「香港眾志」核心成員黃之鋒、羅冠聰、周庭等，相繼宣布退出，眾志宣布解散。

有香港民主之父之稱的民主黨創黨主席李柱銘在受訪時說：「提倡攬炒（同歸於盡之意）的人，他們一無所知」；陳雲在臉書貼文，表示他做有利維護陸港關係的工作，卻「總是被泛民港獨綁架、利用」。

這全都發生在《香港國安法》通過前，短短不到1周內，可看出退出政壇、出逃海外、為過去言行自圓其說，這3種方式成了反對派要角洗刷罪名的方式。

社運領袖帶頭喊衝，煽動年輕人參與暴力示威，勢頭不對就往後躲，讓衝在前面的人犧牲，香港這些反對派指標人物的跳船行為，讓人看穿政治的現實。

《香港國安法》不溯及既往，但對去年反送中運動的各種暴力示威，也並非無法可治，昨天大陸港澳辦副主任張曉明說，香港現行法律已有涉及國家安全方面的規定，應當運用這些法律規定，懲治已發生的危害國家安全犯罪行為。