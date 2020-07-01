蔡總統兩岸關係密碼是「維持現狀」，說《中華民國憲法》是台灣現狀，她不會改變現狀。藉此勸獨派不要推動「正名制憲」，指責國民黨接受九二共識是意圖改變現狀，並安撫大陸，台灣不會走向法理台獨，企圖取得三角平衡及台灣內部最大民意支持基礎。

過去4年，「維持現狀」策略奏效，「現狀」維持了4年未被改變，而且蔡總統的聲望和民進黨支持度比4年前更高。但這個好日子，恐怕會愈來愈難維持。因為今天的「現狀」已經和4年前不同了，而且影響台灣命運最主要的兩個力量：大陸和美國都在積極改變現狀。

由《香港國安法》雷霆立法，就可看出習近平無懼困難的政治性格，改變香港政治地位確實會遭到美國報復，但為求國家安全與黨的統治權，該做就做，需要承受的打擊就承受。

《香港國安法》對台灣最嚴厲的挑戰，其實不在港台關係的存續或一國兩制的存亡，而在中共對美台關係的評估，是否已「改變現狀」。如果認定已經改變，大陸出手改變「被改變」的現狀，不會手軟。