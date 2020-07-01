大陸全國人大常委會在2020年6月30日，全票通過了《全國人民代表大會常務委員會關於增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定》，同時也將該法列入附件三，並明確由香港特別行政區在當地公布實施。新華社在當晚發布新聞稿中，也指出大陸國家主席習近平已簽署第49號主席令，並自公布之日起施行。

這樣一個在法律作業上呈現完整程序完成的說明，並由香港特區政府在晚間11時刊憲、正式公布實施。所以香港人大代表韓大元曾說，香港實際上確立了由憲法跟基本法，包括全國性的法律與這一次的國家安全法，共同構成了一種憲制秩序。

但是這個簡稱為《港區國安法》的法律文件，共計有6章66條，全文近達1萬字。該法案最重要是明確列出，觸犯分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等四項罪行；而且罪行重大者，最高刑罰都判處無期徒刑。不過該法公布後，並沒有像事前有些人預期會有追溯既往的條文列入。

不過短暫看來，《港區國安法》對香港有意鼓吹「獨立」或在抗議、示威運動中採用「暴力」的個人或團體，似乎已產生了嚇阻效果。就在國安法通過前的幾個小時裡，香港多個宣揚「港獨」的組織，就迅速的宣布解散。這其中包括「香港眾志」、「民族陣線」以及學生組織的「學生動源」。

但是《港區國安法》是不是能完全切斷香港在反送中運動所樹立的「仇中」思維，恐怕也不能在這短短時間裡便作斷論。至少有兩個層面的「後續發展」，才會讓這樣的觀察得到較清晰的輪廓。

第一，香港第七屆立法會在今年9月6日要改選，而去年一場區議員選舉，讓標榜反對立場的「泛民派」獲得大勝，也讓他們開始磨刀霍霍想乘勝追擊，並且勾畫出「奪取政權」的路線圖，希望先在2020年9月立法會選舉中能夠議席過半，這樣的權力重新分配下，不但會癱瘓港府運作，甚至可力爭「特首選舉委員會」的席次過半，最終若選出一個與泛民理念相同的「特首」，就可讓香港的「一國兩制」易幟。所以，像黃之鋒並沒如他同伴羅冠聰遠去英國避險，他尚要參加今年7月11至12日舉行的香港立法會初選，很可能就想在這樣構思上追求他的希望。是不是有機會，就看「泛民派」是否一路勝選下去。

第二，再來，要看國際社會在國安法通過之後，對中國及港府的施壓是否能夠奏效？先看美國國務卿蓬佩奧在6月29日曾透過聲明表示，「中共決定剝奪香港的自由，迫使川普政府重新評估對港政策」。而且尚強調「在國防及軍民兩用技術上，對香港實施與大陸相同的限制」。但言辭是否等同行動，可能還要再觀察。就像美國商務部長羅斯宣布撤銷香港特殊貿易地位，暫停對港執行出口許可證豁免等優惠待遇，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港，這裡面有用詞如「暫停」，即有不確定的意味。

但香港是美國在亞洲主要經濟體中少數存在貿易順差的地方，美國金融、貿易公司以香港為大本營在本區域提供的商貿服務，也是美國真正的競爭優勢所在。這確實使得美國放話時「聲音很大」，但真實行動卻「經常放緩」的真實原因。

在另一個場合，有27個國家在6月30日聯合國人權理事會第44次會議上發表聯合聲明，要求大陸重新考慮是否推行此法。不過，在當日會議上，也有古巴等53個國家共同發言，支持大陸實施《港區國安法》，古巴代表就認為不干涉主權國家內部。在國際社會，美國是否能壓倒中國？真的難說。

（作者為澳門理工學院名譽教授）