《港區國安法》果不其然如預期火速通過了，蔡英文總統與陸委會的回應，也跟以前一樣是空包彈。

首先，自從香港去年爆發「反送中」運動之後，香港整體陷入動亂，香港各個階層民眾生活受到影響，尤其是香港的經濟活動近乎停擺。而那時台灣的大選正如火如荼進行中，民進黨趁機炒作「恐中」、「反中」與「仇中」氣氛，終於讓蔡英文在大選中大勝。儘管如此，蔡英文與民進黨也如多數人預期般，對於香港議題開始閃躲，相較於大選時的慷慨激昂，態度180度轉彎，遇到媒體提問，就是實問虛答的空包彈制式標準動作。

再者，在與論壓力之下，陸委會與蔡英文終於表態，認為可以部分或全部終止《港澳條例》，對於香港則應該改為適用《兩岸人民關係條例》，但遭到媒體質疑後，才又改口說以專案方式處理香港人士。因為一旦台灣對於香港改採《兩岸人民關係條例》情況下，等於對待香港民眾來台申請的標準與大陸民眾相同。就目前兩岸情況下，台灣與香港的關係極有可能變成兩岸關係之翻版。即使是以專案方式開放香港人士來台，究竟要對誰開放，也是憑民進黨的決定，至於以何種專案方式更是一個謎團，再次變成另類的空包彈。

此外，民進黨不少政治人物，在《港區國安法》通過後的表態，更可以說是打足了高空彈。例如，蔡英文在出席「中華電信5G開台記者會」時說：「希望香港人民可以持續堅持他們所珍惜的自由、民主及人權；還有台灣成立的台港服務交流辦公室在7月1日就會開始運轉，進一步提供香港朋友在人道上協助。」

副總統賴清德透過臉書表示：「他要強烈譴責中國大陸人大常委會通過所謂港版國安法，此舉踐踏民主潮流，摧毀『港人治港、高度自治』的承諾。」行政院院長蘇貞昌則表示：「香港版國安法是很可怕的立法，沒看過這樣的立法，此法還可以管全世界的人，呼籲台灣民眾往後過境或到香港，都要特別小心。」陸委會透過新聞稿表示，期許「台港服務交流辦公室」彰顯台灣關懷港人的決心與善意，促進台港正向交流與互動。

當《港區國安法》通過後，許多原本支持港獨的團體陸續解散，活躍的港獨分子也紛紛表態，不再參與支持港獨的活動之際，民進黨及其政治人物給予的支持就是空包彈，毫無實質效果。而且僅僅成立一個「台港服務交流辦公室」，就可以解決目前香港的問題了嗎？

民進黨應當了解到，我方駐香港代表至今無法派出，原因何在？就是兩岸關係不佳。不優先化解兩岸關係的癥結，老是消費香港議題，卻提不出具體幫忙香港的實際作為，在這種情況之下，只有讓兩岸關係更加惡化。今年是兩岸ECFA簽署10周年，民進黨應該深知ECFA對台灣的重要性，請問民進黨，香港議題與ECFA孰輕孰重？

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）