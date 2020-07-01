依2014/9/17《憲法增修條文》第7條規定，監察院設監察委員29人，並以其中一人為院長、一人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。

第5屆監察委員將於今年7月31日屆滿，總統府規劃提名監察院長由前總統府秘書長陳菊擔任，副院長原提名前台東縣長黃健庭，名單曝光後，引發諸多爭議，一波三折之後，20日黃黃健庭婉拒提名，同日前新北市副市長陳伸賢退出監察委員提名。因此，22日公布最新監委提名名單含陳菊共提名了27位監委。

從1998年廢省後，精簡政府組織之議不絕於耳，其中以廢除考試、監察二院，聲浪最大。民進黨從創黨到執政走了24年(1986~2000年)，執政到完全執政又走了8年。在野時一再消費考試、監察二院為蚊子院，廢除考、監二院也是民進黨的一貫主張，阿扁第一次執政，朝小野大，修憲、制憲可以推說力有未逮。

小英第一屆總統任內可以推說有競選連任選票壓力，且民意支持不高，更有年改、司改等重大政務進行，騰不開手推動廢除監察院此一憲改大工程。

競選連任的蔡英文總統以817萬票高票連任，完全執政又無連任壓力，更掌握第6屆監委提名權，當初就已將監察院定位為蚊子院的民進黨諸公（婆），在權力面前，當初的理想安在？政權的取得來自人民的授權，每4年授權一次是常態，如果施政嚴重背離民意，罷免直轄市長，高雄市民做到了。接受817萬張選票授權入主總統府的蔡總統，如果施政失民心背民意，台灣人民也會毫不留情地收回授權。

雖說廢除監察院屬憲政層級，要挑戰修憲門檻極高。然並非一不可能任務。也許不可能一次到位，但若是真有心，也可迂迴達陣。

方案一：第6屆監委提名席次，或減半，或裁減剩1/3甚或裁減到個位數。

方案二：監委被提名人送立法院行使同意權，透過政黨協商或監委提名小組重新嚴審名單，去蕪存菁，讓第6屆監同意席次，或減半，或裁減剩1/3甚或裁減到個位數。

方案三：總統府撤回監委提名，監察院僅留下秘書處處理行政事務，監察院長、副院長、委員均從缺。

方案四：總統府撤回原監委提名，監察院僅留下秘書處處理行政事務，及象徵意義的監察院長、副院長、委員若干，也就是先行對監察院進行瘦身，展現出總統府在廢除監察院此一議題上的態度，為修憲廢除監察院暖身做嫁衣。

事涉憲政，不管修憲、制憲都屬國之大事，蔡英文的第二任已可以跳脫選票壓力，追求歷史定位，站在歷史的制高點，完成廢除考、監二院的任務，蔡英文是有條件可以做到的。

第6屆監委提名案中，提滿29席就是一項錯誤，黃、陳二人退出後，27席的監委能讓監察院運作，在尚未修憲廢除監院之前，對監察院減肥之，亦可測試減肥之後的監察院，或沒有監察委員的監察院，甚或沒有監察院的中央政府能否正常運作，若有實務上的運作困難，可在憲改中補其缺漏。

而與監察院齊名的考試院，其廢院的方案亦可比照辦理。

（作者謝其政為退休教師）