人生，30而立。剛屆而立之年的黃偉翔，擔任非營利組織國際技能發展協會《Skills for U》執行長，滿懷理想也兩袖清風。6年前，他如果沒有放棄台大機械碩士，現在可能是個輕輕鬆鬆年收入逾百萬，生活優渥但每天默默與機械為舞的工程師。

黃偉翔海山高工畢業，努力考取台科大再拚上台大研究所，因課業的傑出表現被延攬至補習班授課。24歲那年，台大機械工程所碩三，同學們都準備迎接勝利人生，他眼見那麼多高職生埋首苦讀，只一味嚮往升學，毅然決定放棄台大碩士光環。

黃偉翔不是一時衝動，而是選修台大新研所採訪寫作課受到林照真教授啟發，深信記者的一支筆可以改變世界，決定休學創辦台灣第一個技職平台《技職3.0》，扮起獨立記者用技能與社會對話。

當時，他還搞不清楚什麼是獨立記者？只是個滿腔熱血憤青，面對滿臉疑惑的母親，他允諾這條路3年後如果走不下去，就回頭去當工程師。

6年過去了，黃偉翔依然堅持選擇，也搞清楚當獨立記者連養活自己都很辛苦，但他真的靠著一支筆，扭轉了「技職就是賺工資」刻板印象。現在他兼任行政院青年諮詢委員代表，透過公共議題與政策討論，連教育部長潘文忠都要傾聽他的想法。

兩年前，他號召8位在國際技能競賽獲獎的技職國手，改造新北市大鵬國小老舊校園，規畫學習空間、復育花圃、創作板金裝置藝術及設置AI燈光，各界為之驚艷，也成為全球社會企業家培訓計畫的前12名，讓世界看見台灣！

不過，要當技職國手不是那麼容易。以醒吾科大強項之一餐旅管理系為例，具備「吳寶春」巧手與特質的學生很多，想當國手卻路迢迢。校長陳義文說，技職餐飲國手選拔潛規則，必須高中職拿過金手獎，而這些學生自然進了國立科大，對私校學生相對吃虧。

這些為國爭光的技職國手都是台灣之光，相較在奧運奪牌的體育國手，所受的禮遇差卻了一大截。經黃偉翔不斷報導與爭取，為國爭光的技職國手也可以免除兵役，去年技職國手終於能參與國慶遊行一起被公開表揚。

與黃偉翔對談時，他頻頻感嘆「教育體系對技職挹注有限，各界尤其是媒體對技職更不重視！」這句話讓曾是主流媒體成員的我，頓時汗顏，畢竟媒體為迎合讀者，長年升學掛帥的報導方式，的確沒有改變過。

2017年國際技能競賽在阿布達比、2019年國際技能競賽在俄羅斯喀山舉行，台灣主流媒體為撙節開銷全部缺席，只靠黃偉翔與夥伴現場採訪，發通稿回台給媒體共用。

2021年國際技能競賽將在上海舉行，中國大陸宣稱將辦一場無與倫比的國際賽。近年來大陸在國際技能競賽成績突飛猛進，已有超越台灣趨勢，明年9月底的技能奧運，台灣媒體是否一樣為了節省經費，全部缺席不派員採訪？且拭目以待！

（作者為資深媒體人）