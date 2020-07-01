最近，民進黨人士經常對國民黨譏諷，要求國民黨轉型以符合所謂的「本土」，並希望國民黨能做個忠誠的反對黨。

西方民主成熟的國家，因有相同的國家認同，執政黨與在野黨有負責與監督的功能之分，但若遇重大危機（戰爭或天災），或為國家利益明顯受威脅時，朝野可以攜手合作，因而分別有「負責執政黨」與「忠誠反對黨」之稱。

本土是我們的根，沒有人會不愛本土，更不會置本土於不顧。但是今日執政的民進黨政府，卻是以「本土」為名，行「台獨」分離主義之實、獨占「本黨」或「本人」權力利益之藉口。

目前的民進黨政府，在民主選舉中贏得政權，具有「選舉的合法性」，但是對中華民國不忠，對中華民族不認，去國族歷史，貶中華文化，因而完全沒有「執政的正當性」。這麼一個不具正當性的政府，卻要求在野的中國國民黨改弦易轍，轉型為與民進黨一樣認同的政黨，做個忠誠的反對黨。如果國民黨真的跟著做了，那可真是自失立場、愚不可及。

人民、國家、政府、政黨，這是四個相關但又有所不同的概念。國家由人民組成，政府由政黨執政。人民最大，可以決定要甚麼樣的國家、政府、政黨。但是在沒有經人民同意、完成制憲改國名以前，國家認同不是由執政的政黨所單獨決定。沒有共同的國家認同，就不會有「負責的執政黨」與「忠誠的反對黨」這個名詞，也沒有彼此的相互尊重。

在中華民國沒有正式制憲、改名叫「台灣國」或「中華民國台灣」以前，台灣人是中華民國的國民，當然是中國人，是中華民族的一分子，不容許分裂。

路人皆知，目前執政的民進黨主張台獨，現在只是暫藉「中華民國」這個殼來掩飾、拖時間而已，從來不對中華民國這個國家的未來負責，早已非「負責且忠誠的執政黨」，在野的中國國民黨當然也就不需要做個「忠誠的反對黨」。

「忠誠」是對國家、民族、文化的忠誠，而不是對不認同國家、民族、文化的政黨所執政的「政府」忠誠！

(作者為孫文學校總校長)