爭議多時的振興券終於上路；消費者與商家是否都趕場追捧，則是政策成敗的關鍵。透過手機支付、信用卡與記名悠遊卡，能在網路做登錄設定；民眾先支用荷包內的3000元，政府在滿額花費後退還2000元，算是新創之舉。至於到四大超商也能領券，表面看是減輕郵局的人力負擔；但本次鈔券印製1200萬份，僅只消費券的一半量不到，業務費用卻有往昔的7成5之高。

對行銷領域與總體經濟的研究者而言，資料庫的日後分析，尤其是信用卡與電子交易，正顯示意外之財將如何被看待和做支用？已故的諾貝爾經濟獎得主傅利曼教授就認為，短期間的所得移轉，刺激消費的效果並不大。不過在領取後的通路選擇、食衣娛樂的品質檔次、家庭開支決策與期間的遞延等等，均能有深入的數值和分析佐證，可以做為促銷方式與賑濟政策的重要參考。

無獨有偶，各地百里侯爭取養望與政黨間的逐鹿之戰，也順勢開打，趁機在2000元的額度外做加碼。如此，既能展現財政實力與地方特色；於人潮買氣和商機之外，還能帶動話題與媒體關注，可以打響執政口碑與個人魅力。根據地方加碼所作的整理，可以歸納出兩大類型：

其一、財政較為充裕的政府加碼給，通常要有戶口或在學籍上的限制。像金門與台北市，前者給縣民額外2000元紅包，買2送4；後者則限於銀髮族、愛心卡友和台北市內的高中、職在學生，綁定悠遊卡就可以多領到1000元。

其二、其他縣市則泰半鎖定在商圈消費、住宿旅遊甚或是運動賽事，在輸人不輸陣的競比之下，滿足產業需求和創造全國性的話題。台中、台南和高雄主打購物摸彩；走基隆水路的乘船體驗、桃園看野球或觀光工廠，以及由新竹縣所精選出十大路線，來去山上。各類花稍和助興用語，不一而足；但也算誠意十分，頗有看頭。澎湖、宜蘭和花蓮則推出簡約版，或許反映渠等在地理優勢上的雄厚基礎。

究其實，消費約占國民所得的6成弱，每人在40萬元之譜；因此，內需提振只靠赤字預算的所得移轉，是寅吃卯糧、杯水車薪。各級政府參與經濟振興，除了拉抬地方產業之外；提振觀光更該在資訊的即時分享，包括車流、人潮的精準掌握，消費紛爭的協調與安全防範上，積極確保交通順暢和還給出遊民眾平安喜樂。

切記，避免交通壅塞與新冠復發的手段，依然是分時、分流的有效分散。例如在觀光工廠，室內的動線規畫與入內人流，都要做確切管控；於風景區的衛生維護，更不能有絲毫的馬虎鬆懈。這些個隱形工程和軟實力，正是台灣保住社區零感染的關鍵；也是爭取海外旅遊團和做邊境對等開放的談判籌碼。

同時，針對已申貸或是先前的放款，不論對於微型業主、無薪假勞工與自營業者，趁著此番對消費動態的即時掌握，可以邀集他們一起做用途的追蹤；更該鼓勵這些人的投入參與，以誘發必要的結合或轉型意願，積極改善現況。

畢竟，違反財政健全原則的大撒幣，可不是經濟振興的指標；持續的生活精緻化與加值創造，才是經濟成長的源頭。就像野球賽的得分關鍵一般，選手跑壘得要靠接力揮棒，才能步步進逼。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）