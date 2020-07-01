媒體報導，蔡政府有了外交突破，位於非洲東北角的索馬利蘭將派官方代表駐台。《索馬利蘭紀事報》日前報導，過去一段時間，索馬利蘭和台灣逐漸發展關係，包含台灣政府代表來訪，索馬利蘭外交與國際合作部也曾拜訪台灣。

有消息人士指出，索馬利蘭總統比希任命了一位派駐台灣的代表，負責索馬利蘭與台灣長期發展關係，包括高層級的官員互訪。該名消息人士還補充，台灣政府已於今年初在索馬利蘭建立了據點，正在就能力建設和其他技術領域密切合作。

蔡總統就任4年連斷7個邦交國，如今謀求與索馬利蘭建立關係，甚至進一步建交，真的具有正面意義嗎？

索馬利蘭為索馬利亞聯邦共和國北部的一個地區，曾受英國殖民統治。1991年5月，索馬利亞內戰後，北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，實際控制原索馬利亞18個省份中的5個。但是索馬利亞宣稱擁有索馬利蘭的主權。

因此，索馬利蘭迄今未獲任何其他國家外交承認，只能以「政治實體」的身分，與英國、衣索比亞、比利時、加納、南非、瑞典維持非正式的政治及經貿往來。索馬利蘭不僅是世界上最貧窮的「國家」之一，其國際地位，也堪稱是目前世界上的特例。是唯一「零邦交」的「國家」。

其次，與我斷交的7個邦交國無論人口多少，都是聯合國成員國，並且與其他國家有外交關係。索馬利蘭卻不是聯合國成員國。根本稱不上是「國家」。其國際地位與我邦交國不可同日而語。蔡政府意圖以索馬利蘭撫平斷交的傷痛，其實並沒有真正的療效。

第三，我國目前雖然與世界主要國家沒有外交關係，但仍有15個聯合國成員國予我外交承認。我國仍然是外交俱樂部的一員，但索馬利蘭卻被排除在外。台索往來，是「國家」與「非國家」的往來。

第四，我國在李登輝、陳水扁總統任內，雖然有斷交，但也有建交，而且都是聯合國成員國。蔡總統選擇在國際上沒有國家地位的索馬利蘭，高下立判。

更重要的是，索馬利亞反對其他國家與索馬利蘭進行正式往來。2019年7月4日，幾內亞總統孔戴邀請索馬利蘭總統比希訪問幾內亞，並為其舉行歡迎儀式。索馬利亞立即宣布與幾內亞斷絕外交關係，同時警告其他國家不要侵犯索馬利亞的主權和統一。

我國遠洋漁船曾遭索馬利亞海盜劫持，雖然索馬利亞政府無力管控海盜，但我方與索馬利亞維持友好關係，對我國漁船而言，總是多一層保護。我國實在沒有必要為了與索馬利蘭往來，而冒著與索馬利亞交惡的風險。

蔡政府過去4年的外交成績一敗塗地。在走投無路的情形下，在世界地圖上尋覓不為人知的「國家」相互取暖。台灣與索馬利蘭既無歷史淵源，又無地緣關係，卻為了自我安慰建立關係。這種飢不擇食的做法，不但突兀，萬一引起索馬利亞的反彈，更是得不償失。

（作者為退休大使）