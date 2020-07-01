中共人大常委會正式通過《港區國安法》，意在以主動立法方式堵塞香港在維護國家安全方面的漏洞。在北京看來，由於以美國為首的西方國家為了遏制中國崛起，正運用各種手段干擾與破壞，香港已成為境外勢力運作的槓桿，不能再坐視主權領土範圍內長期存在國家安全漏洞。為了填補漏洞而採取的強勢措施，儘管難逃香港及國際許多人士認定「一國兩制」將土崩瓦解，高度自治與雙普選的民主承諾將如風中殘燭，但北京堅稱這才是一國兩制行穩致遠之道。港人爭取民主不遺餘力，為此而百萬民眾上街，甚至暴力頻仍，難道只不過是在做無法實現的夢？

港人爭民主天經地義，但在外部的大氣候與內部小氣候制約之下，確實不容易圓夢，即使夢想成真，也必然要經過漫漫長路艱苦而純正的奮鬥。就外部大氣候而言，美國等國雖沒有能耐主導港人抗爭運動，但推波助瀾是不容否認的，外力借助港人與內地的矛盾起作用也是不容置疑的，在民族主義主宰對外策略的北京看來，內外勢力的勾連確屬隱患，何況黎智英和黃之鋒之類的積極分子毫不諱言「國際攬炒」的意圖。就香港內部的小氣候而言，抗爭運動確實嚴重失控，港獨和暴力無法節制，連有「香港民主之父」美譽的李柱銘好言規勸也無濟於事。這樣抗爭下去，只會招來北京加大力度「止暴制亂」，對港人更不信賴，因而更不願意提升香港的自治程度。

經過香港一年的騷亂，北京對香港的治理政策已經大白於世：壓縮香港的自主空間，推遲香港的普選進度，經濟上確保一國兩制開花結果，政治上則往一國一制推進。實際上，中共對港承諾一國兩制是近40年前的事，當時中國剛走出文化大革命的浩劫，國勢虛弱，對社會主義體制的信心也很低弱，所以只求香港平穩過度就阿彌陀佛，不惜做出「井水不犯河水」的許諾。現在已經截然不同，不僅綜合國力大增，制度自信高漲，也在國際爭鋒中警覺香港存在的危險性，再看到港人逆反、勾結外力、暴力相向，豈有順應香港主流民意而任其索求之理？

北京原先承諾的一國兩制，就面子而言，是要向世人證明中國完全有能力處理好不同體制社會並存於一國主權之下的難題；就裡子而言，是在求「長期打算、充分利用」的既定方針持續不變。現在面子已經不重要，因為更緊迫的問題是如何穩定香港秩序，使其歸順中央，外不敢引入外力，內不能脫離掌控。至於裡子，香港對於中國大陸的重要性顯已下降，無論其對外連結的橋樑作用、引資入內的輸血作用以及轉口貿易的流通作用，雖仍然有其相對重要性，但已無絕對性價值。所以，縮緊自治，穩住經濟，才是北京治港政策追求的裡子，至於香港內部與國際抨擊性話語所造成的面子損害，北京已經置之度外。

香港人爭民主不可得，爭自主不進反退，充滿挫敗感與憤恨心，但在充滿憂患意識的北京看來，香港越多民主就是造成治權掌控異位的道路開通，更多自治就是誘引境外勢力侵犯主權的大門洞開。中共十九屆四中全會早已強調「全面管治權」，顯示已下定決心收服香港，然而港人的回應卻是更加壯盛的示威抗議以及不計後果的攬炒。港人越是脫序抗爭，北京越會將其視為一場實力懸殊的政治博弈，不容部分港人以賭徒心態妄圖尋險中求勝」，結果當然是港人滿盤皆輸，北京全面管向前推進一大步。

香港追求民主可謂形格勢禁。幸而路遙知馬力，港人今後若能確實做到和（平）理（性）非（暴力），清除暴力因子；在一國的架構上促進兩制的極大化，徹底揚棄成為政治實體或是邁向港獨的妄想，同時放棄國際攬炒行為，則在漫長的艱苦奮鬥之後，民主的甜美果實終將降臨香江。