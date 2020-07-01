嘴巴酸國民黨撐不了多久，行動卻急著暴力清場藍委。這，就是民進黨應對藍委占領的最佳寫照，強硬與輕佻的行動，掩蓋不住民進黨對陳菊人事案正當性的心虛。

對於這次國民黨占領立院，許多輿論大加嘲笑國民黨。尤其以民進黨和綠營覺青笑得最大聲。占領活動剛開始時，笑國民黨會自己撐不下去，就把他們關起來就好，之後笑國民黨只想吹冷氣抗議，等被清場以後，又笑國民黨是曇花運動。

表面上來看，國民黨才17小時就被清場，與能撐上24天的太陽花比，當然是「凍頭」比較弱。但筆者想反問幾個問題：

「如果國民黨這次占領真這麼不堪，這麼不得社會人心，民進黨何必急著暴力清場？急著結束整個活動？何不放著讓藍委自己難看就好？」

民進黨對外一定會說什麼不要浪費國會資源，及早恢復立院正常運作，才是對社會負責等冠冕堂皇的話。但實際上大家都不笨，政治利益才是民進黨最關心的事情。

擺在民進黨眼前，有兩條路可以選。一條路是快點暴力清場，另一條路是滿足網友看戲的欲望，「讓藍委自己撐不下去，找藉口鳴金收兵」。民進黨最後並未滿網友的願，而是急著暴力清場，顯見民進黨口口聲聲護菊，捍衛陳菊的絕對偉大光榮正義性，內裡卻是對陳菊的社會認同度並沒有這麼大的信心。

數字會說話，6月初TVBS民調，就顯示陳菊任監察院長僅27%民眾支持，39%民眾反對。要知道眼下的台灣可說是「民進黨的天下」，無論蔡英文、蘇貞昌、陳時中與民進黨都有非常高的支持度，偏偏就一個陳菊當監察院長，竟然還能反對者比支持者多！

當然，主流民意討厭陳菊，不代表強度就有強到能讓國民黨激烈占領議場的行動成功，從結果論來看，民意確實沒有在「第一時間」就展現出強烈反陳菊的態度，這也正是民進黨急著清場的原因：一定要在民意注意到陳菊議題前就把藍委清掉。否則夜長夢多，萬一大批支持者包圍立院，甚至衝入；又或者輿論開始檢視陳菊2000年以後的各種作為，那麼民進黨就很難繼續靠「我家菊姐對抗威權超偉大，你不能反我」這招走天下了。

若以成敗論英雄，這次行動當然是國民黨敗，就是被民進黨清出去了，就是沒占領太長時間，但是戰術的失敗不應被扭曲成「一切皆失敗」。國民黨沒想像中看起來廢，民進黨也沒想像中看起來自信滿滿，蔡英文的第2任期，一切正在重新洗牌中。

（作者為網路媒體工作者）