知名作家波赫士曾說過：「若真有天堂，我願意它是座圖書館。」中國古人亦云：「丈夫擁萬卷，何假南面百城。」在現今時代，想真在家裡有座圖書館恐怕過度奢侈，一般書局雖能有座書牆，但皆屬書局自行出版者，恐少之又少？唯一能書局與出版社皆同，且兼具持續性與數量多的出版品，在兩岸三地，唯有北京商務印書館與台灣商務印書館了。

筆者幾次造訪北京，即想親臨北京商務印書館，首回抵達書局附近的王府井大街時，想來個「成就解鎖」，未料，北京天寒地凍，該門市晚間早就打烊，撲了個空，可謂陰錯陽差。然第二次造訪北京，時為中午，既然酒足飯飽，撇見飯店旁即為商務印書館門市，除大感興奮外，開了個小差，獨自開始在下的朝聖之旅。

適逢121周年紀念

孫中山先生有云：「世界之勢浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。」在清末以來瞬息萬變的國際態樣，更需要切合世界的書籍，其詳盡的狀況：可參酌台灣中央研究院潘光哲博士《晚清士人的西學閱讀史1833-1898》，其書引用梁啟超《西學書目表》，梁先生認為諸如：《列國歲計政要》，出版業已經二十餘年，像這樣的書本所言「現況」蓋為「陳跡」，理應一年一出，足見當時西學翻譯著作雖盛，然不僅種類過於繁雜，業難免跟不上時代，筆者接下來要介紹的北京商務印書館《漢譯世界名著》則乃西方之經典，中文翻譯信達雅，亦屬難能可貴的佳作。

在到達商務印書館前，映入眼簾的：高大雄偉的六樓建築，除商務印書館辦公地點外，更有：北京史記研究會、中國語言資源開發應用中心、漢語世界雜誌社、英語世界雜誌社、中國辭書協會；再往前一點則是雅號：「涵芬樓書店」的北京商務印書館門市。2019年適逢北京商務印書館121年紀念，在下心想：「或許有些折扣吧？」

顏色分類簡潔明了

請容許在下介紹漢譯世界名著的顏色分類：橘色為哲學類，例如：黑格爾《哲學演講錄》，《小邏輯》，尼采《權力意志》；藍色則為經濟類，例如：亞當斯密的《國富論》；黃色則屬歷史類：西羅多德的《歷史》、基佐的《法國文明史》；綠色的則為政治類：托克維爾的《論美國的民主》、《拿破崙文選》。上開書冊在筆者前往北京前，皆已入手拜讀，但未能親睹該文庫全套之壯觀景色，此番推本溯源，必有一番收穫！筆者於當日購置：該叢書的《三十年戰爭》、《君士坦丁傳》、《法國文明史》，並拍照留念。

或問：王律師所言不過流水帳啊？有何益處？前開漢譯世界名著的特點，除四大領域全數屬於經典外，最重要的是該作者皆已「作古」，字字句句皆經歷時間的衝擊與淬鍊。曾有人言：「只要一個法律的修正，就能讓三個圖書館的法律書籍作廢。」身為一名律師，深切了解，此言不虛！系爭圖書既要經典，自不能將地基建築在沙灘上，對於時尚的或具時效性的西方著作，照單全收，否則必將經典不經典，名著也不名著了！

或謂：原著不是就要讀經典原文嗎？漢譯什麼？大家若有前往士林官邸，裡頭有蔣中正總統對於克勞賽維茲的戰爭論批註，試問：蔣委員長難道有讀過德文？自需要專精翻譯者，為其分憂解勞；無獨有偶的，對岸的毛澤東主席則更乾脆，他想讀一本《拿破崙論》，但即便他線裝書讀得再爛熟，亦僅能通曉中文、古文，對「法文」此一艱深與優美的文字，仍然一籌莫展，他老人家倒是很乾脆，直接指派專人翻譯。而今日漢譯世界名著可不得了，是經過好幾代中國最優秀的人才，翻譯西洋與鄰國日本最精闢的著作，每本皆為里程碑，美葉見證永恆！人人在著作裡貢獻心力，實乃華人出版的「最高桂冠」！

或問：台灣不也有商務印書館？難道這套書台灣就沒有？筆者印象所及，1994年代就讀東吳法律系，既無網路。只有呼叫器，其他事項阮囊羞澀，買起書來則不手軟，最愛逛的則是重慶南路書街的台灣商務印書館。當年台灣商務確實也有出版漢譯世界名著，但規模恐不及北京，是擇些許重新出版與販售，諸如：希羅多德的《歷史》、達爾文的《物種起源》等，在台灣以「直排繁體」樣式出版，與北京的「橫排簡體」相異。

叢書之可貴

但王雲五先生另闢蹊徑，出版了口袋書《人人文庫》：或類似於日本出版的岩波文庫；中公新書，每本輕薄短小，便於攜帶。但麻雀雖小，五臟俱全，出版書目之精良，亦不容小覷，例如：知名清末法學家沈家本的《歷代赦考》上下冊，在現今單行本極為罕見，恐需購置沈家本全集方不致遺漏，再者，書本當年售價低廉，更為學子與大眾所愛好。如今在舊書店裡也可見著：紅、黃、藍、綠等封面的人人文庫，唯一不同的是其封面顏色與書籍種類並無必然關聯，「視覺似彩虹，檢索墜霧中」，恐怕是唯一的小小缺憾。

或問：北京商務印書館此套叢書的具體作用為何？愚見以為，它對部分名人的著作翻譯，填補了不少空缺。西方舉一例：大家都知道法國大革命的羅伯斯庇爾進行恐怖統治，甚至有人在他的墓誌銘上寫道：「過路的人啊，不管你是誰，莫要為我的命運悲傷，要是我還活著，你們就得死！」多讓人毛骨悚然？但為何有這說詞？漢譯世界名著《革命法制與審判》這本小冊子，解答了這個疑問：羅君在《關於出版自由》一文中：認為出版自由神聖，戕害它的人將受?懲，但若出於誹謗將必須負擔賠償責任，多麼維護憲法人權？但同書收錄《關於審判路易十六的意見》：「人民審判不同於法律審判：他們像閃電一樣予以打擊，他們把國王化為烏有」、「我們這裡居然有人引用憲法來維護國王……」等語，多麼雙重標準？駭人聽聞？如果不這樣對照，怎能細部觀察其恐怖統治的具體情況？而這本書不過247頁，遍查華文出版，僅有商務印書館特別出了這本小冊子，用互見法多面向參照，更足見此一叢書之可貴。

一華開五葉

最末，以《六祖壇經》的名句作結：「一華開五葉，結果自然成」。或謂：五葉乃五代傳承，又稱：乃五個宗派；然禪宗的發揚光大，則應驗此一預言。北京與台灣和香港皆有商務印書館，在特殊時空背景下，反倒呈現不同面貌，不也至少是：「一花開三葉？」雖北京有前開名著，台灣商務印書館日前則推出四庫全書，並廣為宣傳，絕不比北京商務遜色！各為中西知識作出歷史的貢獻，試問：誰說兄弟是兩家？哪個不是中國人創辦的好書局？（王瀚興／律師、中華青年發展聯合會台灣地區法律委員會主任委員）