蘇內閣宣傳多時的「振興三倍券」，千呼萬喚始出來，終於在7月1日正式開放預購，結果立刻出包。

三倍券一開放數位綁定，官網不到10分鐘就當機，超商預購系統、銀行信用卡綁定同樣「卡卡」，引發大批網友抱怨，數位政委唐鳳在PTT上回應表示，「原本設計綁定和預購子系統就是分開處理的，一直都很順利。」她說一切OK，但系統當機是事實，這到底是怎麼回事呢？

老實說，民眾哪裡會管系統怎麼樣設計，重要的是安全、方便、快速、好用就好，解釋那麼多專業術語意義不大。

經濟部官員則解釋，系統出槌是因為民眾預購太過熱烈，早上9點預購開跑後，前半小時內，每分鐘都湧入數千件申請案。如果經濟部所言為真，那政府的電腦系統也未免太遜了吧！看看民間的電腦售票系統，在販售熱門演唱會門票時，秒殺的程度往往比三倍券還要超過許多！

行政院長蘇貞昌6月初即宣布三倍券政策，政府準備了一個月還這樣2266，真讓人擔心未來三倍券正式推出後，不知道還要出多少亂子！

其實單單領券方式就有紙本、信用卡、電子票證與行動支付4種，使用辦法更是複雜凌亂，的確暗藏不少地雷。例如，究竟三倍券找不找零，政府到現在都還講不清楚，而各商圈、店家的規定也不同，讓人莫衷一是；其他消費規定的差異，更是不一而足，再加上後續各種加碼、優惠措施，讓人眼花撩亂，民眾更是霧煞煞。

可以想像，三倍券真正上路後，很可能會引發新一波的民怨甚至消費糾紛，蘇內閣知道要如何妥善因應了嗎？不會到時候是要大家「做個聰明的消費者」吧？