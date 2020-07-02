是不是這麼回事呢？儘管有無名氏的《梅妃傳》傳世，儘管《全唐詩》裡還收了一首詩，叫《一斛珠》，號稱是梅妃所作。儘管梅妃的故事在民間流傳很廣，但是，我還是要說，它恐怕不是真的，梅妃這個人根本就不存在。為什麼呢？首先，從文獻上講，無論是新舊《唐書》、《資治通鑑》等官方文獻也好，還是唐朝的筆記小說也好，都沒有關於梅妃的隻言片語。所謂梅妃的記載最早出現在南宋，這時候距離唐玄宗時代已經過去幾百年，編故事的可能性很大。

花鳥使民間專搜美人

其次，按照《梅妃傳》的記載，梅妃不僅自己長得瘦弱，而且還特別瞧不起長得胖的，管楊貴妃叫肥婢。可是，大家都知道，唐朝人喜歡的就是楊貴妃那樣豐滿豔麗的女人，至於瘦弱文雅的美人是到宋朝才開始受人追捧的。梅妃要真是生在唐朝，恐怕得下工夫增肥，怎麼還會有心情罵別人肥呢！其次，按照《梅妃傳》的說法，武惠妃死後，梅妃得寵。可是，假如唐玄宗的感情空白已經被梅妃填補上了，那他還冒那麼大的道德風險奪兒媳婦幹什麼呢？這樣看來，梅妃的故事並不可信，她不過是宋朝人為了和楊貴妃做對比而創造的文學形象，就像有西施就有東施一樣，是文學想像的產物。既然這個人根本不存在，那當然也就談不上讓楊貴妃嫉妒了。由此推論，楊貴妃嫉妒的絕不是她。但是，楊貴妃號稱四大美女之一，她的美貌無與倫比，難道還有人壓過她，在唐玄宗面前和她爭寵？楊貴妃嫉妒的到底是誰呢？

那楊貴妃嫉妒的對象既然不是梅妃，又會是誰呢？我覺得，她嫉妒的恐怕並不是哪個人，而是唐玄宗的花心。唐玄宗不是風流天子嗎？他當時雖然已經有楊貴妃了，但是，得隴望蜀，還想要更多的美人。怎樣才能把天下的美女都收羅到自己的後宮裡？唐玄宗設置了一種職業，叫做花鳥使，由宦官擔任，專門到民間搜索漂亮的大姑娘、小媳婦往宮裡送。眼看著美人今天來幾個、明天來幾個，楊貴妃可受不了了。因為如果皇帝固定喜歡哪一個，這競爭對手還比較單一，可以研究戰略戰術進行防範打擊。可是，如果每天來這麼幾個，這就等於所有人都成了潛在的敵人，天天防賊比天天做賊還累，這才讓楊貴妃發脾氣了。

皇帝休妻堂哥傻眼

楊貴妃發火，玄宗也生氣了：我好歹也是皇帝，後宮佳麗三千人是應該的。當年武惠妃那麼得寵，唐玄宗不是照樣生了三十個兒子、三十個女兒嗎？可見沒少尋花問柳。怎麼到妳楊貴妃這裡就不行了？妳一個妃子，難道還敢管皇帝不成！唐玄宗生氣了，怎麼處理這個不懂事的妃子呢？他下令，把楊貴妃送回娘家！可是，楊貴妃的親生父親和養父都早死了，哪裡算是娘家呢？楊玉環還有一個堂哥叫楊銛。既然父親死了，那麼長兄如父，哥哥家就是娘家，送他們家去。自從楊貴妃得寵之後，哥哥楊銛沒少沾光，官至三品，現在看妹妹被送回來，楊銛可傻眼了，這是什麼意思啊？皇帝休妻了！

楊家這裡慌成一團，唐玄宗呢？他也慌了。氣頭上把楊貴妃送走，可是送走後呢？唐玄宗一下又覺得身邊空下來了。楊貴妃在的時候，他背著貴妃跟那些宮娥偷偷調情，倒是充滿冒險的刺激感；現在楊貴妃一走，他可以大大方方地寵幸任何一個美人，他反倒覺得沒意思。武惠妃剛死的時候那種淒涼孤寂的感覺又回來了，他受不了。人不是早晨送走的嗎？眼看到了中午，該吃飯了，宦官把御饌端上來，唐玄宗哪裡吃得下去啊？不吃飯還不要緊，要命的是他看周圍誰都不順眼。這可苦了身邊伺候的宦官，也不知哪句話、哪個動作就會惹惱皇帝，怎麼做都不對，一會兒就挨一頓鞭子，嚇得小宦官都不敢到皇帝身邊來了。這怎麼辦呢？高力士是老奴才，最明白玄宗的心意。眼看著皇帝如此煩躁不安，他知道，皇帝這是後悔了。但是，礙於面子，又不好意思說出來。

這時候就缺一個人來轉圜。怎麼辦呢？高力士就上奏唐玄宗：貴妃剛打發出去，她哥哥家肯定也沒有來得及預備接待，這一回家肯定是衣食不周，不如把貴妃院裡的所有陳設、玩物都送到楊銛家吧！算是投石問路，探探皇帝的口風。唐玄宗心裡正惦記著楊貴妃呢！聽高力士一說，正中下懷，馬上同意。一共送了多少東西過去呢？《資治通鑑》記載，足足送了一百多車。這還不算，唐玄宗當時不正吃午飯嗎？他對高力士說了，光送用的東西哪行，把我的御饌分一半，也給貴妃送去吧！高力士一看唐玄宗就這點出息，心裡簡直笑翻了。既然皇帝的態度已經清清楚楚，那接下來高力士就知道該怎麼辦了。

吃完飯，再磨蹭一會兒就到晚上了，皇帝今天已經沒吃好飯，總不能再睡不好覺吧！這時候，高力士又上奏，說貴妃在家閉門思過已經一天，想來對自己的錯誤已經有了深刻的認識。懲罰不是目的，教育才是目的，既然教育的目的已經達到，還是請皇帝把貴妃迎回來吧！別看唐玄宗當時在朝廷裡聽不進意見了，對高力士這個提議他可是從諫如流、馬上採納。那怎麼接回來呢？唐朝可還是實行宵禁制度的，一到晚上，宮門也關了，各坊的坊門也關了，沒有特別通行證，誰也不許到處走動。這難不倒唐玄宗，他親自批條子，讓禁軍去接，皇帝的禁軍執行公務，什麼門敢不給開呀！可能有人要說，這麼興師動眾幹什麼，等第二天早晨再接不也一樣嗎？可是，唐玄宗當時可是度日如年，一分鐘也不想多等，再說，他也害怕等到天亮。趁著天黑迎回來，就算是丟臉，也只有宦官、禁軍這些自己人知道；要是大白天去迎，不是天下人都知道了嗎？剛剛把人送回去就又迫不及待地接回來，唐玄宗也丟不起這個面子。（待續）