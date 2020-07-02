無色覺醒》賴岳謙：陸人大常委會通過！港國安法正式實施！(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第665集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「陸人大常委會通過！港國安法正式實施！」

香港主權移交中國二十三週年之際，大陸全國人大委員會以162票，全票通過，在大陸國家主席習近平簽字過後，法案立即生效，7月1日起正式實施。

「港版國安法」生效，立即引起港獨勢力紛紛宣布「跳船」聲明，港獨主要意見領袖，意識到已無外國政治勢力支援，接連表態退出政治表態或組織。該法雖不溯及既往，但將來在執法時，可當成過去行為，作為檢控證據，先前在香港示威遊行活動，製造社會騷亂的激進分子也難逃法網。除了外國勢力外，如港獨與台獨關係密切者，日後若有台獨勢力前往香港支持港獨活動，恐將受到嚴厲的懲罰。

大陸人大會通過港版國安法，英美等國對此發出強烈不滿。批評大陸摧毀對港一國兩制的承諾。其實不然，國家安全問題，並不會因為「兩制」而有所不同，放眼全球亦是如此。英、美、加等國本身都存在一定程度的自治，但若涉及國家安全問題，彼此都沒有退讓空間，均處以重罪罰責，這樣的制度標準為何到中國大陸，就會有所不同呢？

港版國家安全法條文明訂，若違反該法，凡分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力等危害國家安全等，最重刑罰可判無期徒刑。影響最為劇烈的，莫過於長期在香港駐點活動的英、美情報機構以及港獨勢力。未來香港的疑似外國情報機構與港獨，勢必會受到嚴重打擊，國家安全部門也可藉此阻斷其雙方合作空間，與製造香港社會紛亂的機會。

香港社會經歷「反送中」等社會運動的影響超過一年，各行各業百廢待興，以及受全球新冠疫情影響，香港商界因此普遍支持立法，寄望該法能還以數百萬香港民眾穩定的社會安定與經濟秩序。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！