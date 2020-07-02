@王新偉：雲南香格里拉的石卡雪山，是滇川藏高原上最易親近的雪山之一，雖然海拔高達3500公尺，但一年四季都開放，而且有觀光纜車可通達山頂，大多數遊客都能近距離親近。而在當地藏人心目中，石卡雪山更是一座被八寶蓮花環繞的神山。

我們在一月搭乘索道上山，剛走完第一段索道，就遇到大風，出於安全考量，第二段索道暫停，要等到風勢減緩才能繼續，我們只好在索道中繼站旁的牧場等避。

這座牧場名為「亞拉青波」，當地藏語的意思是「馬鹿出沒之處」，一直是山下牧民的春夏牧場。

在經歷了入冬以來的幾次大降溫和大降雪天氣後，這裡的牧民和犛牛早已下山過冬，牧場四野安靜，山林彷彿進入了冬眠狀態。

走在覆著薄雪的步道上，眼前千樹晴雪碧山空。忽見前方有柴火升起，一個簡易木屋冒出煙霧，還飄出陣陣的烤肉香。

低頭彎腰進入，木屋裡面的火塘正旺，只見四壁暗黑，獨坐一老者，炭火之上一串串烤肉正滋滋作響。戴著藏帽的藏族老阿爸見有人進來，笑呵呵的說：「來吃烤犛牛肉。」一張小桌上還有熱騰騰的犛牛奶，原來是山上留守的牧民賣自家的食物給遊客。

端起一杯犛牛奶濃香四溢，老阿爸還加了一大匙白糖，火烤的犛牛肉則是誘人唇齒。老阿爸說這都是自家養的犛牛，給上山的客人吃，現在還能在山上住些日子，下個月下大雪就不得不下山了。

喝著香甜暖胃的犛牛奶，咬一口鮮而不膩的犛牛肉……高原上，這等的原生態才是最令人滿足的美味。（來自新北市）