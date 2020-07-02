新冠疫情在全球進入第2輪高峰期，兩岸卻大體控制住了疫情的反彈，顯示兩岸不同的防疫體系都還相當可靠。北京因應「二次爆發」的快速反應和強大篩檢能力令人讚歎，台灣望塵莫及，但台灣接連闖過磐石艦群聚感染與日本女學生無症狀感染事件，均能「虛驚一場」，民眾放心不少，端午連續假期出現密集觀光人潮。

兩岸都根據各自體制，探索出一套可以自如應對「常態化防疫」的SOP，應該可以有更大的自信，盡快恢復兩岸交通與人員來往。不過，後疫情時代兩岸交往，既存在技術問題，也面臨政治障礙，尤其在香港國安立法事件，中美關係發展高度不確定情勢下，更是困難重重。

大陸一直希望兩岸盡速恢復交流，也努力滿足返陸台胞的需求，如廣州、東莞台協以「點對點」方式打通「台-港-粵」快速通道，簡化珠三角台商返陸檢疫流程。台灣民間對「解封」兩岸的呼聲一直很高，但中央防疫指揮中心都以「高風險」和政治考量一拖再拖。客觀評估兩岸當前政治氛圍，讓公部門坐下來談可能性幾近零，連陸生返台都臨時喊卡，更奢談恢復兩岸客運規模、開放「小明們」返台，更不必期待建立兩岸「快速通道」。

兩岸解封遙遙無期，更令人心急如焚的是，雙方都找不到解決問題的契機，只剩下台協、民間團體、熱心人士兩頭跑，還時時刻刻擔心自己變成「夾心餅乾」、處於兩頭不討好的尷尬境地。足以看見，選後兩岸關係已經產生「破窗效應」，民間交流不恢復、軍事對峙更頻繁、國共基礎漸瓦解……這才是最危險的訊號。

從戰略高度來看，疫後恢復交流合作，是兩岸關係避免墜入危險深淵的「救命招」。國安高層應該明白，當兩岸交流「全斷」，大陸對台「硬的一手」就更加沒有包袱，北京當局不斷「逆民粹」釋出希望延續ECFA的明確訊號，意在保護兩岸交流最後管道。其實，兩岸保留交流合作空間，對民進黨有利，否則「務實台獨」的戲怎麼還演得下去？

兩岸恢復交往可從倡議「旅遊泡泡」開始。顧名思義，「旅遊泡泡」指的是疫情風險較低的國家和地區之間，為恢復人員往來而採取的分階段、有限度的政策措施，如大陸主要一、二線城市和新加坡在6月初啟動的「快速通道」、泰國擬與多個國家商討遊客入境豁免強制檢疫的安排，都屬於「旅遊泡泡」。

兩岸之間完全有設立「旅遊泡泡」的條件，但卡在雙方互信不足，大陸不願意與民進黨政府協商，除了政治考量以外，民進黨政府防疫團隊對大陸防疫成績不放心，也是重要因素。不過，只要雙方有心，願意採取務實彈性的處理方式，問題還是可以解決，「旅遊泡泡」還是有機會在兩岸之間實現。

首先，有限度重啟「小三通」、推動金馬與福建的「旅遊泡泡」，應該可以作為第一步。早在3、4月間，金門民眾就呼籲政府盡快恢復「小三通」，5月中旬金馬地方首長也表達期待。「小三通」屬中央職權，但兩岸之間以「閩台協商」白手套模式，可以納入決策考量。大陸方面的衛健委、國台辦等官員以顧問、專家名義加入福建（福州、廈門）方面代表團，我方陸委會、疾管署等官員同樣以民間身分加入金馬地方政府代表團，雙方以「兩門」、「兩馬」備忘錄形式重啟「小三通」，再由各自公權力機構完善配套、共同支持。

若「小三通」先行恢復、成效良好，那麼兩岸就應該重啟「小兩會」層級的協商，再輔以兩岸本就暢通的衛生部門訊息通報機制，就進一步恢復兩岸人員交往的技術性、事務性議題進行溝通。新冠疫情發生以來，兩岸「民航小兩會」仍然發揮了功能，至於「大兩會」海協、海基之間雖無直接往來，但也在台協的溝通、穿梭之下，做成不少實事。截至目前，包括海旅會、中銀等在內的大陸公務性質駐台機構仍然運轉，說明兩岸溝通還是有一定空間。

民進黨自詡在陳水扁任內，以「澳門模式」代替官方協商、迴避政治爭議，促成兩岸春節包機啟動。時過境遷，兩岸不可能回到15年前，但疫後恢復兩岸人員往來不涉政治、不觸及兩岸定位，但對緩解兩岸緊張有利，蔡政府應該拿出積極姿態，大陸也應樂觀其成。辦法總比困難多，從「小三通」、「小兩會」開始逐漸推動兩岸「旅遊泡泡」是可行切入點。