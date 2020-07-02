6月22日，日本沖繩石垣市議會通過決議，將釣島（日稱尖閣諸島）行政區名從「登野城」變更為「登野城尖閣」。日本不顧兩岸同稱擁有主權逕自更名，自是引起鄰國不滿。然而對此，外交部僅重申「釣魚台列嶼主權屬台灣（還不是說中華民國），不承認企圖影響台灣對釣魚台主權的言行。」漁權沒保障，主權不要了，自是引起行政區劃歸屬所在宜蘭頭城鎮的不滿，並計畫抗爭。

釣島是我漁民傳統漁區，過去我漁船常遭騷擾，不是連人帶船帶回罰款，就是水柱驅離，直到2012年馬英九執政才簽署《台日漁業協議》，漁權初獲確保。但民進黨執政後，八重山、釣島間的漁權談判始停擺，如今連更名都僅口頭抗議，逼使宜蘭縣搶先更名。即便如此，日方仍不動如山，視台灣行動如空氣。

漁民計畫7月初釣島抗議，但難以置信的是先遭我政府阻攔，既不發臨時船員證，連宜蘭縣更名公文都壓下不理。自我限縮主權，是可忍孰不可忍，在一般國家豈僅行政怠惰，簡直是喪權辱國。

其實，導致執政黨進退失據道理很簡單。過去馬時代「親美友日和中」，日本再怎欺負台灣，對大陸仍有所顧忌，反倒讓台灣獲取更多好處；如今民進黨「親美日抗中」，日本了解兩岸不睦，於是遂行「以我為主」，反正台灣最終還是得靠美日。駐日代表謝長廷反駁藍營說「怎沒抗議，4年抗議18次」，但卻不思量，為何抗議18次都無效？

國家靠實力，實力不足只能靠政策求取權力平衡，為自身獲得最大優勢。如今執政黨卻反其道而行，最終也只能落個退讓也得不到好處的結果。