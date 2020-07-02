地震研究科技越來越進步，可以察覺到地殼輕微的震動，早年測不到，或測得到、卻非常微小的背景噪音現在成了寶貝，稱做「文化噪訊」；汽車駛過、火車轟隆、工地打樁施作、工廠機器轉動，所產生的震動都被記錄在地震儀中，成了大數據的一環，也成為檢驗新冠肺炎封城效果的新利器。

大陸湖北1月23日封城，嚴格管制交通，美國加州大學學者檢驗了湖北恩施監測站的微地震譜，發覺在頻率1-8赫茲的「人為噪訊」部分降低了14分貝；與高速公路監測數據相呼應，車流量由每天7500輛次陡降到500輛。這個地震測站已累積20年的紀錄，噪訊能量年年波段式上升，每個農曆春節，噪訊降低約14分貝，那是因為過年期間工廠停工，商業活動停擺，人們在家圍爐，足不出戶。這次封城效果徹底，宛如過年，只不過「放假」時間拉長許多，到了今年4月才又回升7個分貝，整個安靜了50天。

義大利是新冠肺炎疫情全球擴散後首個受到嚴重衝擊的國家，繼2月21日北部局部封城後，於3月9日擴大範圍，停止全國非必要的活動，大、中、小學封校，運動賽事停辦。3月22日更進一步緊縮各種工業活動，限制人員市內與城市間的交通移動。法國學者也同樣地分析了義大利中北部5個測站連續微震紀錄 ，檢驗義大利的封城效果。

結果顯示，去年聖誕節假期，各測站的周邊人為噪訊普遍降低，而3月初封城後更大幅下降，大約在10～15分貝之間，降低的幅度約為聖誕假期的2倍到3倍。這微震能量的降載也被另外的「手機移動」資料所證實。研究團隊進一步分析了義大利北部地震網數十個測站的微震紀錄，得到細部的地理分佈資訊，顯示人類活動下降幅度因時因地而不同，透露了各省各市執行封城的效度差異，將可作為日後探討行政執行和疫情擴散相互關係的依據。

2020年之後的防疫措施與追蹤已與2003年SARS大不相同。拜科學進步所賜，基因定序讓我們能快速、便宜地追蹤病毒的傳播與突變；另方面，非傳統公衛醫學所用的技術，例如「手機定位動態資訊」與本文所提的「微震噪訊」，也都有助於追蹤人員流動與防疫封城效度的追蹤管考。

同理可證，軍事活動，例如坦克與輜重的移動，也可經由地震微動中監測到；地震網的資訊似乎也要列入國安管控！說個笑話：唐朝安祿山興兵作亂，「漁陽鼙鼓動地來」，放在今天，會在微地震儀上留下波紋，驚醒遠方地震監測螢幕前打瞌睡的地球物理學家。

（作者為國立台灣大學永續地球研究中心兼任教授）