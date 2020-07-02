6月30日，蔡政府表示，廢除考監兩院的確是執政黨的長年主張，但是工程浩大需要修憲，目前已組成工作小組，希望下個會期修憲委員會召開時，可以提出看法和議案，朝野能夠凝聚共識。這樣的說法看似有理，其實違反民意。TVBS最新的民調證實，有62%的民眾不贊成廢除考試院，遠高於贊成的20%，不是任何政黨可以抹殺的。

假如沒有了考試院，只有「行政院考試委員會」，最高興的除了行政院長，必然是「口譯哥」之流了。請問，38萬名公務人員，以及每年近50萬名的國家考試應考人，加上62%的民意，會同意這樣的修憲嗎？古今中外的民眾，都厭惡甚至痛恨朋黨政治，以及裙帶關係造成的不公，使得青年沒有出路，社會不能流動。中國自古至今的考試制度首重公平，只有獨立的機關方能達此效果，這是鐵一般的事實，誰能強辯？

有人以為，孫中山先生只主張設立獨立機關考選大小官吏，而未提及銓敘，所以人事行政應該他屬。其實，早在中華革命黨的總章中，孫先生所定考試院的職務，除了「考驗黨員才幹，而定其任事資格」外，更有「調查職員事功，而定其勛績」，可知考試院為人事行政的總機關，用以建立超然的人事制度。

政府遷台以後，為了便宜行事，依據《動員戡亂時期臨時條款》，調整中央行政與人事機構，於行政院設置人事行政局，明顯違反憲法第83條，引發重大爭議。臨時條款廢除後，人事行政局依然存在，改稱人事行政總處，人事長來到考試院，宣稱本院無權繼續修訂政務人員的相關法規，可謂乞丐趕廟公。我們假如默爾而息，如何面對憲法尊嚴和官箴職守呢？

又有人以為，五權憲法為我國所獨有，所以應該廢除，改行多國實施的三權。此說若能成立，我們是否要廢除新台幣，改用國際流通的美元呢？其實，世界各國也有考試機關，例如，在人事行政權方面，美國曾有文官委員會，現有功績制度保障委員會，日本現有人事院等，都不乏獨立的地位。學者建議，考試院除了本來掌管的公務人員業務外，也可建立政務人員的任用資格標準和培訓機制，改善行政權的酬庸風氣，提高政務人員的素質，這才是正本清源之道。

考試院的主要任務是考選、銓敘和公務人員保障訓練，為政府人事法制的最高主管機關，肩負健全文官制度的重責，這些工作需要一個獨立行使職權的機關。請問誰比考試院更能超脫黨派？更能獨立行使職權？法理與政治實務，都證實考試院的必要與重要。所謂廢除考試院為朝野共識，所謂考試院是過渡機關，恐怕是誤解與漠視了。

阿根廷作家波赫士說：「我們做得對，有義務成為另一些人。」面對權勢與威嚇，我們選擇成為另一些人，逆風前行，並不孤單。

（作者為考試委員）