美國前國家安全顧問波頓在《事發之室：白宮回憶錄》寫道，川普指著筆尖說這是台灣，指著大型辦公桌是中國，波頓還說川普對台灣特別「消化不良」，台灣在川普背棄清單中名列前茅。

種種內容，都令諸多想要藉川普翻轉台灣命運的人大失所望，台灣很多人相信美台關係近年來創30年的高峰，不相信川普會如此無情，顯示台灣很多人既缺歷史感，也缺國際觀，才有此悵惘情緒。美國背叛中華民國的紀錄歷歷在目，最重大的兩次，包括1950年台灣在風雨飄搖中，美國杜魯門總統發布白皮書，認定中國大陸陷入共產政權，國民政府應負全責，與美國無關。我國政經情勢更為飄搖，國際各大公司都不願與我國做生意。台灣銀行外匯存底完全枯竭，開出去的信用狀國外銀行已拒絕接受。

1978年12月16日冬夜凌晨，美國駐華大使安克志晉見蔣經國總統，告知美國總統卡特將在7小時後宣布與台灣斷交，與中國建交，當時行政院長孫運璿事後在日記上重重地寫下「國恥」兩個字。之後還有美中《上海公報》、《817公報》，不勝枚舉。

美國背叛盟邦罄竹難書，去年10月9日土耳其8萬大軍聯合「敘利亞國民軍」2萬部隊，向邊境庫德族（曾經為美國效力，打擊伊斯蘭國極端分子）攻擊，川普下令美軍全部撤離，庫德族就此被美國拋棄。

現今世界各國的外交政策都秉持「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」當美台利益有衝突時，美國犧牲台灣自然不過，怪我們不諳國際情勢，被政客矇騙。

每次在桃園下了飛機，就覺得被台灣新聞，尤其負面新聞包圍得透不過氣來。世界上發生任何大事，都比不上一則車禍新聞重要。台灣長久不重視國際新聞，最直接的影響是民眾缺乏國際視野。美國《外交政策》雜誌發表專文，批台灣媒體濫用自由、煽情、媚俗，而且是「腦殘式新聞的疲勞轟炸」，特缺國際新聞。

新聞固然是吸取國際知識之一環，親身體驗更是深切，許多國民出國觀光，多止於吃喝玩樂，對別國的文化、風俗、社會經濟動態不感興趣，有人願意去日本20幾次，卻沒有去過大陸及歐洲、美國，這是一種偏食的旅遊，對養成國際觀無益。

國際觀已不是奢侈，現在可能危害到我們的生命及流動性，台灣打贏新冠肺炎第一段戰役，但卻不是照國際遊戲規則的打法。國際因為我們篩檢樣本太少，不開放我國觀光，陳時中及民進黨官員膜拜自己成績，執拗不改變，只有自嗨！歐美各國近幾個月，不但關心疫苗的進度，14國聯合的疫苗將於年底上市，可供民眾施打。同時防疫物資成戰略產業，國家不管購買或生產都得確保來源，如疫苗、治療藥物、防護衣、口罩、呼吸器等。而台灣還在陶醉在「嘉玲」。

在台灣要保持國際觀其實不難，因中國廣大市場，近年來國外媒體紛紛在中國設立據點並廣設網站，與世界同步。FT中文網和華爾街日報中文網，Time和經濟學人、財星等早有中文版，也是我們華人之福。