國民黨主席江啟臣再次宣示，將把黨產歸零，理由是：「免得持續被當成民進黨的政治提款機」。這個理由是認錯？恐懼？還是權謀？

財產權是自由權的一部分，這是西方自由憲政的基礎。沒有財產權，就沒有自由權，沒有自由權，就不是個「自由人」的世界。

財產應受保障不被剝奪，但在某些情況下，不是不可以剝奪，也不是不可以放棄。國家要剝奪他人財產的唯一標準就是「是否合法」，而自己放棄財產且能得到他人尊敬的唯一前提則是「為做公益，自我願意」，而不應是基於恐懼，更不應是為了權謀。

國民黨的黨產有其歷史因素，它的結果有惡有善。在那個黨國不分的時代，國民黨曾大力出錢為國家培養人才，用黨的力量在國外與大陸內部為國家工作，確保國家安全，國家不方便處理的事也經過國民黨處理而達成。民主化後的台灣，國民黨若干黨產的正當性的確受到質疑，國民黨確實也一一繳回，但是在政治操作下，國民黨的黨產已成為萬惡的代名詞，在所謂轉型正義的誤導下，抄家清算也披上看似正義的外袍。

不論是什麼樣的政治體制，「法律」是最根本與客觀的評價標準。國民黨哪些財產應被剝奪，必須經由法律的判決，不應混為一談，一竿子全部打翻。不論是什麼樣的社會，「情理」是影響社會價值判斷的標準。國民黨不僅應堅持透過法律捍衛清白財產的決心，也要有敢於光明正大與人民討論合法財產情理的勇氣，而不是一遇到指責就立刻退縮，更不應該把所有黨產的責任推給前人，認為與過去的國民黨畫清界線，就可以全身而退。

民進黨成立不合憲、不合法的黨產會，自詡為東廠，對國民黨的黨產是抄家式的追殺，本身就沒有任何公理與正義可言。國民黨更應該要堅決地捍衛自己的清白到底，向人民證明財產權是神聖而不可侵犯，而不是輕易的屈服。國民黨如果連自己的財產都不敢捍衛，如何讓人相信，他會捍衛人民的財產，會捍衛國家的財產？

如果不能捍衛自己財產的合法性，那財產就會變得是不義之財。不義之財的捐出，是不會有功德，也不會得到感謝的。如果國民黨只是因為害怕成為民進黨的「政治提款機」就自動繳出財產，那是在恐懼下的讓步、權謀下的妥協，更會為人民所不齒，不僅得不到自己黨員的支持，其他人民也會暗地偷笑、公開譏諷。

請國民黨中央不要再本末倒置，誤把「黨產歸零」當做重點，視黨產為原罪，反而更應勇敢的戰鬥，向國人把問題的癥結說清楚，拒絕任何不合法的抄家行為。只有當法院對國民黨所有黨產做出合法或不合法的判決後，才能再來與黨員討論是否要全部捐做公益的情事。

即使要捐，也不是如江啟臣所說，「全數捐給公務人員退休撫卹基金及勞退基金」等這些已有退休金或年金者，而是應該以捐給台灣真正的窮人與需要社會照顧的身心弱勢者為原則。

這樣的態度、順序與原則，才是中國國民黨面對黨產議題時應有的作為。

（作者為孫文學校總校長）