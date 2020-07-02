除了2020年5月美國政府加大對華為的限制力道，力圖斬斷華為繞開美國的出口管制，直接限制其採購使用美國軟體和技術設計的半導體產品之外；爾後美國國防部於6月24日提出的中國軍方擁有、控制或有聯繫之20家公司以及中國其他高科技領域具有比較優勢的公司，均有可能遭到美國的經濟制裁；6月30日華為、中興通訊更遭美國列入威脅國安名單之中，美國聯邦通訊委員會禁止企業利用政府基金向兩大陸廠購買設備；顯然美國對中國科技業新一輪管制又一次敲響警鐘，制裁範圍正由華為、中興國際向外擴大，管制手段也更加多元化，更何況7月1日港版國安法上路，美中關係更顯惡化，也更加確認未來美中科技脫鉤的主旋律。

事實上，美國對於中國半導體業的管制正在逐步加大中，2019年5月的華為禁制令，華為仍舊可以使用美國相關軟體和技術設計半導體產品，但此卻也造成美國2019年對華為的制裁並沒有達到預期效果，反而促使華為2019年智慧型手機擠下蘋果位居全球第二大，僅次於三星，而海思更於2020年第一季名列全球第十大半導體業者。在此情況下，2020年5月中旬美國進一步加大對華為制裁力道，對半導體產業鏈中的核心環節EDA軟體、半導體設備及相關的晶片代工廠等領域進行精準打擊，尤其是補上之前禁售名單的可繞過漏洞，代表華為未來生殺大權將完全取決於美國商務部。

不過美國仍留下120天的緩衝期，顯然也是要看後續中方如何接招，畢竟美方祭出限制的終極目的，並非一次性擊垮華為，恐會分階段性有條件地給予各晶圓廠供貨許可以及有效審核週期，把制裁的主動權長久的掌握在美國手中，進而換取更多的政治或經濟利益；在此情況下，由於中國半導體設備與材料仍然受制於海外，因此對岸在緩衝期的斡旋和反制平衡就極為重要，須做好長期應戰的準備。

值得留意的是，美國對中國科技業乃至於半導體業的壓制持續升級，恐將導致美中科技的脫鉤，致使全球電子產業鏈進行重構，特別是美中科技脫鉤有可能加速半導體業遷移，低階製造將向東南亞轉移，高階製造則重新向歐美回流，中國則需警惕產業空心化的風險。

因此，中國近期除加速執行二期集成電路大基金的扶植動作，以及國家將電子行業視為戰略性發展產業，祭出多項支持政策，驅動行業向技術升級方向發展，打造以新一代電子資訊技術為基礎的全新產業結構之外，也盡快加大中高階製造與研發的投入，及提高對科技基礎教育的重視，持續加大科研及成果轉化的力道，特別是半導體、核心材料和先進半導體裝備等為重中之重，畢竟為應對未來美中科技脫鉤的風險，中國需大力加強供應鏈的自主安全可控。

（作者為台灣經濟研究院研究員）