美國總統川普老是在不對的時機、不適當的場合說出錯誤的話，讓共和黨內部議論紛紛，臆測民調再無起色，他可能只有退選一途。而民主黨準總統候選人拜登也不遑多讓，除了老說錯話之外，健康也出了狀況。這一場大選，竟然淪為兩老競相表錯情、說錯話的鬧劇，可還真難為了美國選民。

川普最近內憂比外患嚴重，而絕大多數的內憂又是他一手造成。他對新冠病毒疫情的誤判，為美國帶來全球「確診第一」、「死亡率第一」的雙料冠軍，也成為拜登口中譏諷川普終於搶得「美國第一」的笑柄。

為了搶救經濟與自己的選情，川普要求各州盡快恢復經濟活動，結果卻是求榮反辱，害得許多州與城市解封之後又恢復封州與封城，以免疫情更加擴散。這次，川普再度祭起「反中牌」在推文表示「我對中國愈來愈感到憤怒」。

不過，這次川普高舉「反中牌」似乎收效不大，不但民調沒有止跌回升，而且造勢場合也不再座無虛席。美國皮尤（Pew）研究中心最新民調顯示，71%民眾對國家現況感到憤怒，66%感到恐懼，僅17%感到滿意。4月時還有31%民眾對國家現況感到滿意。《紐約時報》民調說，川普民調落後拜登14%，《今日美國》說川普民調落後拜登12%。連一向擁戴他不遺餘力的基本盤都從40%滑落到35%以下。

新冠疫情再度爆發、前白宮國安顧問波頓新書抨擊川普「不適任」、前國防部長馬提斯說川普「正在分裂美國」，都是川普民調欲振乏力、基本盤流失、關鍵州倒戈的部分原因，但造成他選情低迷的主要原因卻是他自己。

不論他在國際場合說的話有多不得體，無論他在疫情期間說了多少諸如「奎寧水可治病毒」、「注射消毒水會有療效」之類的笑話，都不如川普在這次種族示威期間所犯的錯誤來得嚴重。他在推文下令警方對「暴徒」開槍、躲在白宮地下室推文下令「放狗咬人」，以及推文表示「要調動軍隊鎮壓」的種種言行，不僅讓他喪失總統高度，更讓許多美國人民不放心他再做一任總統。

美國人民固然不放心川普連任，但也對拜登入主白宮深表擔心。顯然，拜登家教不嚴，小拜登在烏克蘭、中國經商大搞特權，以權謀私。以致民主黨在彈劾案期間要調查川普「烏克蘭門」事件時，遭共和黨聯邦參議員要求傳訊小拜登作為反制，而投鼠忌器，最後不了了之。

前不久，拜登還向美國民眾問了一個蠢問題，說他憂慮「若是川普敗選，調動軍隊不肯離開白宮，怎麼辦？」其實，美國是一個有制度的民主國家，任何總統輸了選舉，都不可能霸占白宮不放。

最近，拜登不小心說錯話，說美國人民死於新冠病毒人數高達1.2億。這也讓很多美國人民擔憂，有關拜登健康不佳，甚至得了老年痴呆症的說法，並非完全空穴來風。

有人說，美國總統選舉是從兩個爛蘋果中挑一個比較好的。問題是，這次美國選舉倒像是從兩個爛蘋果之中挑一個比較不爛透的。

（作者為淡江大學外交與國關學系榮譽教授）