國民黨剛剛輸掉高雄市長罷免案，接著陷入兩岸論述內爭；立委奇襲占領立法院議場，不到一天就被民進黨立委強攻破門，清場破功；同一天台中市議員黃健豪抗議台中火力發電廠重啟燃煤機組，絕食超過28小時昏倒送醫；高雄市長補選最新民調顯示，陳其邁支持度54%超越國民黨李眉蓁的22%。國民黨輸掉總統大選後，支持度腰斬，壞消息接二連三，這個在台灣長期執政60年，民主化下台後又上台，繼之又失去政權的老牌政黨，還有機會再次執政嗎？

以反對陳菊擔任監察院長為由發動的占領議場行動，雖然沒有想像中的慘烈，但論規模場景、戲劇性與衝擊力，絕對盛大熱烈，涉及的角色又是總統、高官與立委，得到主流媒體的關注本就理所當然。倒是發生在台中的抗議中火重啟案，影響攸關中部4縣市數百萬人的健康，比起台北那些高來高去的監察院人事、憲政機關存廢議題，應該是更為接地氣的民生問題，但從政府到媒體甚至到一般社會大眾間，似乎並未得到該有的重視，這就令人不解了。

藍綠兩黨黨性根本不同

更令國民黨難堪甚至無力的是，這兩項抗爭行動並非沒有同黨民代與支持者聲援，而且硬的抗爭如占據議場，軟的如絕食抗議，如此硬的、軟的抗爭都用上了，也展現出相當的決心與意志力，卻仍是反響有限，無功而返，還被民進黨支持者嘲諷「畫虎不成反類犬」，除了怪民進黨又狠又精之外，若連民意也不買帳，想作好制衡監督力量的國民黨今後將何處著力？又如何使力？

從好的角度看，國民黨長期執政，沒有「抗爭」基因，占領議場行動雖功虧一簣，但可以視為新主席為新國會藍軍練兵的一次出擊，也相當程度凸顯了陳菊不適任監察院長、民進黨鴨霸包庇的惡劣本色，不必因某些嘲諷而懷憂喪志，而應當成經驗與教訓，從中吸取成長的動力與智慧；因為後面還有漫長的路程要堅持貫徹，必須在不同階段積小勝為大勝，適時展現不同的作戰方針與步驟。

此次藍軍行動受挫的原因外界已多有評論，無庸贅言，但凡事往往利弊互見，而且事後諸葛當然好說，要想奇襲固然會因此聯繫與宣導都不夠，導致續航力不足，但反過來做也有可能因此走漏風聲，連奇襲也發動不了。

說穿了，其實是藍綠兩黨的政黨本性根本不同，民進黨過去長期在野、草莽街頭出身，要論國會肢體對抗的實戰經驗，更遠比國民黨剽悍嫻熟；這絕不是過去講究身段、裝腔作勢、陰柔鬥爭的國民黨想學就學得來的，或者嘴巴說要耍狠、趕緊去練拳練體力，以為抗爭就是硬碰硬蠻幹，結果就是東施效顰半吊子。

從30年前立法院出現「肢體語言」至今，台灣民眾看盡國會煙硝烽火，各種花招手段，早已司空見慣，反對黨抗爭必須有意義、有道理，先與民眾溝通，取得社會支持，如果只是迷信衝突、為衝撞而衝撞、議題炒冷飯，效果只會遞減，甚至連作秀都達不到。反過來看民進黨兩度執政後，姑且不論其如何專權獨霸，但作為執政黨卻是「轉型」成功，面對藍軍立委攻占國會議場，府院先是不動聲色冷回應，另一方面綠營立委則閃電出擊、破門清場，不動用警察權，既維持住「國會自主」的底線，更及時阻絕了群眾攻進議場的更大危機。

先強化社會的參與認同

國民黨必須釐清的兩點，一是社會形象既然不適合走街頭或抗爭路線，自己的長處與優勢是什麼？如何凸顯出來？二是短期的戰術要訓練、進化，長期的戰略、論述主張，更需要經營開拓，武鬥不可缺、文鬥為張本，兩者要搭配為用，虛實相應。

民進黨占盡主場優勢，除了包山包海的黨政資源、威權掌控，絕大多數媒體都被其收編控管，加上令人聞之色變的網軍，如果國民黨陷在這個迷障羅網之中，只是跟著新聞熱打機遇戰、等著民進黨出包或貪腐再出擊，這種寄託在對方犯錯而翻轉的被動思維，不僅格局受限，也將使台灣永淪政黨惡鬥的漩渦之中。

距離下次關鍵選舉還有2年，國民黨不要急，先關起門確定生存發展大戰略，以長期戰略思惟為本，強化社會的參與認同，再展開戰術打擊行動，才能有力且有感。