繼日、希、紐、澳多國對外解封商務入境人士，都沒將台灣列入後，封閉邊境數月的歐盟已自本月1日起允許紐、澳、日、韓等14「安全國家」旅客入境，台灣也未被列入。看來防疫中心指揮官陳時中自詡的「連續80天無本土病例」，吃「歸零膏」、「蓮子」慶祝的成果，只能用於自爽「大內宣」 而已。 對此國境開放事宜，外交部表示，歐盟考量納入開放指標，其中包括是否採取相對應的互惠開放措施、當地疫情發展、公衛評估等。然而有很多學術機構專家認為，台灣未做普篩，只作病例的確診，歐盟對台灣社區的安全性仍有疑慮。綠委們和網路國家隊則氣極敗壞歸咎於中國打壓，藉機再營造反中仇中氛圍。陳時中則獨排眾議，歸咎世衛組織指稱「因為台灣非WHO會員國」。半年前陳時中意氣風發的超前部署鎖國防疫政策，疫後竟成作繭自縛國際商貿旅遊的障礙。

顯然陳時中和其團隊在幾個月來享受國內防疫零確診，得意忘形之際，卻遺漏了超前部署邊境解封的準備。部署封國易，開啟國境難，如何讓入境人士不需14天隔離檢疫而可在台活動？如何讓出境的國人也能比照在他國獲得同樣的待遇？陳時中認為這些國家解封都是政治考量，歐盟未將台灣列入開放名單，陳時中大氣的說WHO要負責，還真應了台諺「阿婆袂生，牽拖厝邊」。

建議陳時中，為遏止從疫區境外移入病毒，超前部署邊境解封的措施，應有賴快篩試劑和疫苗的使用。要求入境旅客應持有「陰性」證明文件外，在機場再以快篩試劑免費檢驗，幾分鐘內告知結果，入境後繼續追蹤其足跡。韓、德實施新冠病毒定點區域普篩防疫措施，使用20分鐘即可判讀的快篩試劑，作大規模篩檢。日前國內某大學以奈米陷阱捕捉病毒技術，聲稱一顆病毒也可檢出，1分鐘內就能快篩出新冠病毒。若能盡速上市，則可在機場作快速普篩，鎖國措施當可迎刃而解。

再則，國外有很多製藥廠正積極研發新冠疫苗，誰都想搶得先機。台灣某生技公司宣稱，以傳統技術研製不活化全病毒製造。已經動物試驗，血中可產生高力價的中和抗體，8月將進行人體試驗，最快明年秋天可量產供民眾使用云云。筆者先澆個冷水，依目前各國公布的病患臨床病變資料研判，若注射疫苗，單靠產生的血清抗體來對抗入侵的新冠病毒，這種疫苗的效力有限。

日前陳時中在有條件下同意港澳及中低風險國家的商務人士入境，而在政治考量下，仍不准兩岸人員來往，台商陸籍眷屬小明們仍被反中、仇中的執政黨拒絕來台團聚，能不能返台此種決策只是陳時中一念之間，他竟只以「不得已」回應，令人搖頭。連這種開放小明們回家的小事都無膽識，遑論能定奪國際間邊境開放的大問題？

陳時中無心無力經營快篩試劑和疫苗，也無膽識去除政治思維，解除鎖國，三者皆缺，如何有能力遏止新冠境外移入？如何與外國商議互惠開放邊境？如何破除對外商旅經貿繭縛的困境呢？

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）