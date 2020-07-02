美國總統大選即將於本年11月6日進行，而近期民調顯示，川普總統的支持度持續受到新冠肺炎疫情及經濟疲弱之影響而下滑，甚至輸給對手民主黨的拜登達14%，部分共和黨選戰策士也開始思考川普退出選舉的可能。美國媒體自六月份起，也開始以卡特及老布希連任失利的經驗作為參照，分析川普連任的可能。

川普的個人風格明顯，原本大家所熟悉以白宮橢圓形辦公室做為決策中心的思考，在媒體與多位川普前幕僚揭露的決策細節公布後，坐實了各界對於川普決策仍以自我為中心的想像。《華盛頓郵報》長期追蹤指出，原先應扮演總統決策資訊守門員等角色的國家安全顧問，在波頓離任、歐布萊恩上任後已弱化成管理者甚至執行者，考量的是如何讓國安會更節省成本、而非更有效地運作。疫情以及國內騷亂的衝擊凸顯了川普決策的侷限性。卡特擔任總統時期，一方面由於其個人魅力有限，另方面則是其幕僚未能掌握民意變化，以致面臨伊朗人質危機時，白宮的記者會就像是對卡特的凌遲。老布希在大選年2月的超市驚奇，被媒體凸顯了其不食人間煙火的形象。

若以具體民調數字而言，同樣以蓋洛普針對總統進入白宮距離大選倒數5個月左右的數字觀之，卡特的支持度由該年初的56%下滑至38%，老布希在1992年大選前的支持度也為37%左右，而川普在6月初的支持度為39%，已較今年1月下滑10%。

卡特競選連任的1980年5月，美國失業率為7.5%，老布希面臨連任的1992年5月失業率為7.6%，而今年5月的失業率為13.3%。美國今年以來股市也下跌4.1%。此等發展反映出川普常自誇的經濟表現未必真的亮眼。

然而同時間不可忽視的現象是，美國民眾對於川普處理經濟問題仍有較高的信心。一方面，川普支持者將經濟疲弱歸咎於中國以及疫情，另方面川普的振興方案儘管未必讓中小企業雨露均霑，也使各州政府有財政之苦而難言，但該計畫包括發放每位公民1200美元、兒童500美元，已使得多數民眾普遍有感。

此外，《紐約時報》與Siena學院的最新民調雖顯示拜登持續領先，但在經濟議題上，有56%受訪者肯定川普的施政，而拜登在此議題上落後6至10個百分點。也因此，經濟情勢除了客觀指標外，民眾對候選人的偏好恐怕與他們的主觀認知更有關係，而主導議題是川普的強項，此點從他面對社群媒體的事實查核要求仍面不改色可以看出。屆時川普與拜登同臺辯論時，拜登恐怕討不到便宜。

美國總統大選進入最後4個月的關鍵時期，川普與拜登的競爭即將短兵相接。歷屆美國總統都不太願意被群眾或媒體與卡特並稱，而近期美國當地媒體的報導，固然可說是帶有對川普的偏見而一笑置之，但這樣的類比亦有值得參考之處，以避免讓過多一廂情願的想望遮蔽了理智的判斷。(作者為政治大學外交系教授)