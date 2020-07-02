中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中，從新冠肺炎爆發到現在的防疫表現有目共睹，原本民眾對陳時中的信任，就是出於他看起來專業、冷靜、不做作的態度，在疫情正緊張時刻的確起了安定民心的作用。不過正所謂言多必失，陳時中這個人的「政治性無能」也隨著疫情記者會一場一場開下來，漸漸曝露出來。

所謂的「政治性無能」，就是依照特定的政治立場或是政治考量，選擇性地對某些問題或是政策執行消極處理，甚至顧左右而言他。就拿2日的疫情記者會來說，會上主要有3個重點：台灣為什麼不在歐盟的第一波解封名單？日籍女學生案之後為什麼台灣還是不做入境普篩？現在還被擋在國門外的「小明」什麼時候才能回台？千篇一律的答案就是陳時中心中的那把尺─政治。

針對台灣不在歐盟的第一批名單，陳時中表示台灣就吃虧在不是世界衛生組織（WHO）的會員國，歐盟在計算疫情控制的時候有一項國際衛生條例的分數沒辦法被參考，所以沒有達到歐盟的標準。至於為什麼不在邊境全面普篩，陳時中也有一套說法，他以冰島雖然全面入境篩檢但還是有漏網之魚為例，認為目前的檢驗技術還是有一定比例的偽陰性會發生，所以不能以全面普篩取代檢疫；還是以14天的檢疫為主，經過數次採檢確定是陰性再放行，會比邊境普篩好。關於中國大陸籍人士什麼時候才能鬆綁，這個觸及到民進黨敏感神經的問題，陳時中的說辭就明顯左支右絀。

最根本沒有說清楚的問題，就是到底大陸籍的人士來台灣，跟其他外國人、境外人士來台灣有什麼不一樣？一樣都可能帶病毒、一樣都要進台灣，為什麼其他國家來的外籍人士可以進台灣，但大陸來的人就是不行？陳時中說中國大陸的疫情資料不夠透明不太能採信，所以要用其他指標觀察，比如說還有沒有在實施小區管理，要看到各地政府都對內解封了才會考慮。但事實就是，中國那麼大，有那麼多陸生和「小明」，如果還在小區管理的大城市不能來，那其他已經比較和緩的地方也不能先放行嗎？

再說，美國的第二波疫情也搞得人心惶惶（而且美國也被歐盟在第一波名單擋下來，人家可是WHO會員國），但我們也沒有擋從美國飛回來的外籍人士。這難道不是另一種雙重標準嗎？就因為這件事情涉及民進黨一碰到就豎起寒毛的兩岸問題，陳時中也陷入了一種「政治性無能」的決策思維。最好都不要碰，碰到就全部都先擋下來再說，反正政治正確，其他一點也不重要。（作者為口譯工作者）