「接觸失敗論」（failure of engagement）已是近年美國全面調整對華政策，漸次將中國大陸從「競爭者」改為、「對手」甚至「敵手」的主要理由。這個理由的核心是「接觸」（engagement）未能導致中共治下的中國民主化（即「和平演變」），反而被北京利用接觸獲得的資源實現崛起、熟悉國際組織領導權、甚至造成體系權力移轉。而且接觸浪費的時間，正好被「中國發展戰略機遇期」所用。所以接觸嚴重損害了美國利益長達20餘年，應該趕緊掉頭採取針鋒相對、「全政府」、「全社會」、「全領域」的對華遏制戰略。

接觸失敗論在各地早有先行者，而且內容可能更加細緻。類似的例如「中國因素」威脅論與老字號的文明衝突論等等。彼等未能充分振作，可能是被另一個還未失勢的「中國崩潰論」稀釋。崩潰論否定「崛起」，強調的是包括瘟疫、難民等「低端威脅」，卻又被「威權韌性論」（authoritarian resilience）挑戰。所以接觸失敗論某種意義上的同義詞，即是威權韌性論。

然而認為美國接觸失敗，罪在低估中共威權韌性，難免是事後諸葛。追本溯源，應該回顧冷戰剛結束時提出的接觸，到底希望達成什麼目標，以免使「接觸」齎志而歿，成為代罪羔羊。

「接觸」戰略最早源於美國民主黨籍總統柯林頓，並且與「擴展」（enlargement）戰略並行。柯林頓是第一位二戰結束後出生的「嬰兒潮」世代總統。這個世代有著美國再創高峰的自信，同時因為經歷過越戰與60年代的 騷動，樂觀中也顯露出世故與務實。這兩個時代特質同時顯現於「接觸與擴展」中，甚至被部分學者稱為柯林頓主義。

1996年台海危機前夕，白宮發布了《接觸與擴展的國家安全戰略》報告。報告指出此戰略要達到之目標有三：強化軍事與外交能力保障安全、打開外國市場促進全球繁榮、提倡民主。所謂接觸，重點是強調美國全球領導地位與參與國際事務的重要性，駁斥孤立主義。接觸的工具，除了嚴重緊急事態不排除單邊先制，主要必須依靠多邊制度的塑造。而所謂擴展，強調的是擴大國際民主社群與市場經濟的影響。此戰略是必要的，否則索馬利亞、盧安達等災難性事件會反覆發生；此戰略也有其成效，例如當時有30多個中東歐與拉美國家正在民主轉型與鞏固，俄國與東歐加入了美國領導的和平夥伴，有些國家正在加入北約。但是報告也警告，接觸與擴展必須依照利益排序，因事置宜。

很顯然，從制訂當時的條件與目標來看，2000年之後在東歐與中東陸續出現的顏色革命甚至後來的「政權改造」，並不在接觸戰略的目標中。反而葉爾欽末期的俄國一蹶不振，小布希時代初期的美國更加自信，更常採用單邊手段，包括北約加速東擴。可以說在共和黨錢尼、倫斯斐路線下，接觸已名存實亡，剩下的是單極權力的擴展，到歐巴馬希拉蕊時代，接觸才有所恢復，但美國朝野分裂氣氛高漲，國際局勢也不復當年。

哈佛學者江憶恩（Alastair Johnston）去年夏天在著名的《華盛頓季刊》曾為文詳細評論了「接觸失敗論」。他特別指明失敗論者不僅假設1990年代接觸戰略就打算在大陸搞民主革命，這是移花接木的謬誤；失敗論又假定中國「被接觸」後理應歸順「自由國際秩序」，是刻意簡化問題。如筆者早前分析自由國際秩序所說，西發利亞主權制度、自由航行與自由貿易原則、個人主義的民主自由權利，是這個秩序三個發展各有先後的特徵，三者今日的普適性與覆蓋面也極不均等。不僅中國從19世紀「被接觸」至今沒能全面接受，霸主美國也多半也是「例外性適用」。何況「被接觸」後民主倒退、民粹興起的國家遍地都是，突出接觸中國失敗，主因其實是它未淪為「失敗國家」。

「接觸失敗論」禁不起嚴格檢證，但用以批判對手、推卸戰略粗糙的責任，倒不失為政治正確的正論。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）