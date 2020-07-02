台灣與索馬利蘭互設官方代表處，加強雙邊交流。對此，大陸官媒發言指出「剛剛，台當局宣布『重大外交進展』，呵呵。」外交部發言人歐江安認為，大陸的這一發文，嘲諷意味十足，根本就是酸葡萄的心理在作祟。

吳釗燮在外交部長任內創下斷交國家數的歷史紀錄，外界一再抨擊他並不適任。可想而知，吳釗燮應該非常希望能在外交場上建功。無奈外交部屢屢對外出擊，卻總是沒有辦法得到預期的成果。

例如在積極進行口罩外交後，台灣依然得不到國際社會的重視，不但拿不到世界衛生大會觀察員的門票，連各國第一波邊境解封的名單都沒有台灣，吳釗變應該蠻鬱卒的吧！

好不容易有機會與索馬利蘭建立官方關係，外交部當然要大書特書。外交部有沒有將此事視為「重大外交進展」，或許見仁見智，不過，上述台索互設官方代表處的消息，是由吳釗燮親自發布，而從他一臉笑意看來，吳釗燮確實非常開心、非常有成就感。

酸葡萄心理是指別人有、而我沒有，由於再怎麼努力都得不到，於是乾脆說對方擁有的東西是酸的、是爛的，藉以克服自己得不到的失落感。

中國大陸有180個邦交國，邦交國數目是台灣12倍，有什麼必要為台灣與索馬利蘭這個未獲國際承認的所謂「國家」互派代表感到不平衡，以至於產生一種酸葡萄的心理？

台灣外交處境困難，令人不忍苛責外交部與索馬利蘭互設代表一事的熱情反應；陸媒的報導也或許令人感到不舒服，然而，稱大陸是酸葡萄心理，外交部實在是太搞笑了。有這種井蛙心態，也難怪吳釗燮領軍的外交部做不出什麼像樣的外交成績來！