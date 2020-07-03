無色覺醒》賴岳謙：國民黨建構新論述？充滿李登輝「獨」素？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第666集播出，由主講人王丰為網友做客觀綜合評論分析：「國民黨建構新論述？充滿李登輝「獨」素？」

1949年中國國民黨隨著國民政府撤退到台灣來，當時的國民黨的總裁，也就是中華民國退到台灣來的第一個總統蔣介石先生，他每年在節慶演說文告開頭必講，「全國軍民同胞們…。」他講全國軍民同胞，不是只有台灣地區的全國軍民同胞，還包括大陸地區的全國軍民同胞。

後來的經國先生也是一樣，而且文告裡面充滿各種全中國的觀照詞彙，比如說「大陸和台灣的同胞」、「大陸和台灣，都是我們的錦繡河山」等。所以在兩蔣時期，他們的海峽兩岸觀照面，就是「全中國」。

過去的國民黨政府，時時刻刻強調「全中國」，強調大陸、台灣都是我們的錦繡河山。蔣介石心心念念反攻大陸解救同胞，其政論觀照面是幅員遼闊的整個中國版圖。蔣經國晚年高懸「三民主義，統一中國」巨幅標語在金門，和對岸廈門的巨幅標語「一國兩制，統一中國」相對映。這也顯現得是真正以立足台灣、胸懷中國，完整的兩岸論述。

但是李登輝以後的國民黨，漸漸拋棄了中國心。他在接受德國之聲訪問的時候，就提出來所謂的「兩國論」。李登輝搞「兩國論」就是朝民進黨的台獨主張靠攏，甚或至國民兩黨第一次的政黨輪替。李登輝這個大台獨的毒素，兩國論的本土化論述，時至今日，還在國民黨內發酵，還在國民黨內遺毒。

之後馬英九執政八年，有修正李登輝的兩國論路線嗎？有修正陳水扁的一邊一國路線嗎？台獨課綱洗腦後代，馬英九有撥亂反正嗎？馬英九什麼也沒做？國民黨內遺留著李登輝台獨毒素不斷滋長擴散，腐蝕國民黨的政治理念基礎。

國民黨這個百年老店招牌斑剝，旗幟破舊。甚至還有前黨主席聲稱：「你如果想被統，你今天就可以實現，你就到福州去住，你就回上海去住，你就被統啦，你何必拖累二千三百萬同胞。」事後又說大家誤會他的意思。

而現任國民黨主席又如何？在選舉過程或選舉失利，就質疑九二共識論述陳舊沒有彈性，所以當今國民黨兩岸政策革新要力求改變？還是他跑錯場子，誤以為中國國民黨是走台獨路線嗎？何不直接加入民進黨、時力黨或者建國黨，如此追求那最有彈性及817萬選票的執政黨呢？

今天中國國民黨很多人，

一.不敢說自己是中國人。

二.不敢說九二共識。

三.不敢說一個中國原則。

四.不敢說台灣大陸兩岸一家親。

五.不敢說討論一國兩制。

這樣的中國國民黨，怎麼有臉掛中國兩個字？這樣的中國國民黨以井觀天，怎麼會不墜落衰敗呢？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！